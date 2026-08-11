ИИ добрался до «тихой охоты»: В России набирает популярность нейрогрибничество

Искусственный интеллект добрался до «тихой охоты»: россияне всё активнее используют нейросети для определения грибов и поиска урожайных мест. Спрос на такие приложения за последние два года вырос в четыре раза. Отдельные сервисы уже набрали по 1–2 млн скачиваний.

Кроме того, в России появилось около 15 отечественных сайтов и программ, которые помогают распознавать грибы и искать места их произрастания. Некоторые сервисы предлагают не только определение вида по фотографии, но и актуальные карты грибных мест.

Грибник Евгений из Приморья рассказал, что благодаря таким инструментам стал тратить меньше времени на поиски подходящих полян. По словам мужчины, технологии помогли ему заметно увеличить и заработок на продаже собранных грибов. За несколько недель «грибной волны» он реализовал около 13 вёдер и выручил 35 тысяч рублей, сообщает Baza.

Раньше за сопоставимый период Евгений получал около 11–13 тысяч рублей. Таким образом, в его случае выручка выросла примерно в три раза, однако распространять этот результат на всех грибников нельзя. При этом приложения для распознавания грибов не стоит считать гарантией безопасности: окончательное решение о съедобности находки нельзя основывать только на результате работы ИИ.

Ранее миколог Никита Комиссаров предупредил, что из-за тёплой и влажной погоды в российских лесах уже появились смертельно опасные двойники съедобных грибов. Он пояснил, что бледную поганку легко спутать с шампиньоном, но у поганки есть мешочек у основания ножки, а галерину можно принять за опёнок, однако она растёт поодиночке и имеет белесый налёт на ножке.