Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 10:58

Печенье из бутылки: Учёные превратили пластик в еду для будущих полётов на Марс

Учёные создали печенье из переработанного пластика для полётов в космос

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Учёные научились превращать пластиковые бутылки и растительные отходы в питательную смесь, из которой на 3D-принтере делают похожее на печенье лакомство. Технологию создавали в рамках проекта NASA для длительных космических миссий, сообщило Американское химическое общество.

Основой эксперимента стал ПЭТ-пластик. Его при высокой температуре и давлении расщепляют водой и кислородом на богатые углеродом молекулы, а затем ими «кормят» генетически модифицированные дрожжи. Микроорганизмы перерабатывают сырьё в белки, жиры и другие питательные вещества.

«Пластик — это углерод, и еда — это углерод», — объяснила руководитель проекта Лахиру Джаякоди.

Полученную массу смешивают с крахмалом, клетчаткой и подсластителем, после чего печатают дискообразные µBites. Отдельный штамм дрожжей способен производить из растительной биомассы ванильный ароматизатор, а продукты переработки ПЭТ — превращать в бета-каротин.

Исследователи пока сами не пробовали разработку: команда ждёт разрешения на тестирование с участием людей. Однако аромат образцов уже получил хорошие оценки. Сейчас производство обходится примерно в $60 за килограмм, но при масштабировании стоимость рассчитывают снизить.

В перспективе технология может пригодиться не только при полётах к Марсу, но и на подводных лодках, в районах стихийных бедствий и других местах с ограниченными запасами продовольствия.

Искусственный отбор лишит человечество главного эволюционного преимущества, предупредил генетик
Искусственный отбор лишит человечество главного эволюционного преимущества, предупредил генетик

Ранее Life.ru рассказывал, как длительные космические полёты влияют на пищеварение астронавтов. Исследование с участием NASA показало изменения обмена веществ и кишечной микробиоты во время пребывания на МКС. Одним из возможных способов снизить их учёные назвали увеличение количества клетчатки в рационе.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • США
  • NASA
  • Космос
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar