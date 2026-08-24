Печенье из бутылки: Учёные превратили пластик в еду для будущих полётов на Марс

Учёные научились превращать пластиковые бутылки и растительные отходы в питательную смесь, из которой на 3D-принтере делают похожее на печенье лакомство. Технологию создавали в рамках проекта NASA для длительных космических миссий, сообщило Американское химическое общество.

Основой эксперимента стал ПЭТ-пластик. Его при высокой температуре и давлении расщепляют водой и кислородом на богатые углеродом молекулы, а затем ими «кормят» генетически модифицированные дрожжи. Микроорганизмы перерабатывают сырьё в белки, жиры и другие питательные вещества.

«Пластик — это углерод, и еда — это углерод», — объяснила руководитель проекта Лахиру Джаякоди.

Полученную массу смешивают с крахмалом, клетчаткой и подсластителем, после чего печатают дискообразные µBites. Отдельный штамм дрожжей способен производить из растительной биомассы ванильный ароматизатор, а продукты переработки ПЭТ — превращать в бета-каротин.

Исследователи пока сами не пробовали разработку: команда ждёт разрешения на тестирование с участием людей. Однако аромат образцов уже получил хорошие оценки. Сейчас производство обходится примерно в $60 за килограмм, но при масштабировании стоимость рассчитывают снизить.

В перспективе технология может пригодиться не только при полётах к Марсу, но и на подводных лодках, в районах стихийных бедствий и других местах с ограниченными запасами продовольствия.

Ранее Life.ru рассказывал, как длительные космические полёты влияют на пищеварение астронавтов. Исследование с участием NASA показало изменения обмена веществ и кишечной микробиоты во время пребывания на МКС. Одним из возможных способов снизить их учёные назвали увеличение количества клетчатки в рационе.