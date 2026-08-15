Учёные выяснили, почему космонавты мучаются от запоров в невесомости

Оказывается, у космонавтов есть проблема, о которой не принято говорить громко, но которая серьёзно осложняет жизнь на орбите. Речь о запорах. И теперь учёные наконец-то поняли, почему они возникают.

Исследователи из Копенгагенского университета совместно с NASA проанализировали кровь 52 астронавтов, месяцами находившихся на МКС. Результаты, опубликованные в журнале Nature Communications, показали: уже через несколько недель после старта в их организмах происходят изменения, которые сохраняются до самого возвращения на Землю.

Анализ показал изменения в метаболизме, в том числе связанные с кишечной микробиотой. Во время полёта у астронавтов повышались уровни нескольких метаболитов, образующихся при переработке белков кишечными бактериями. Учёные связали эти изменения с возможным замедлением прохождения пищи по кишечнику.

Также во время космического полёта примерно на 10% снижался уровень мочевой кислоты в плазме, а после возвращения к исходным значениям он восстанавливался или повышался.

Исследователи обнаружили и изменения, связанные с питанием. В частности, снижались уровни кофеина и некоторых метаболитов, которые являются маркерами употребления рыбы и морепродуктов.

По мнению авторов работы, увеличение времени прохождения пищи через кишечник и связанное с ним образование определённых микробных метаболитов может иметь значение для здоровья астронавтов во время длительных миссий. Учёные считают, что одним из способов снизить подобные изменения может стать увеличение потребления клетчатки.

Ранее космонавты российского сегмента МКС пообщались по радиосвязи с воспитанниками татарстанского лагеря «Космос». Пётр Дубров рассказал, что комаров на станции нет, Андрей Федяев раскрыл распорядок дня экипажа, а Анна Кикина поделилась историей о замеченном окружающими преображении после первого полёта.