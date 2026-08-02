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2 августа, 17:22

Российские космонавты рассказали о комарах, режиме дня и омоложении на МКС

Космонавты российского сегмента МКС пообщались по радиосвязи с воспитанниками татарстанского лагеря «Космос». В ходе сеанса, о котором сообщила спецкор ТАСС Анна Кикина, экипаж ответил на любопытные вопросы детей.

Так, Пётр Дубров развеял миф о наличии на станции комаров, упомянув лишь об экспериментальных мухах-дрозофилах. Андрей Федяев поделился деталями распорядка дня (подъём в 6:00, отбой в 21:30), а Анна Кикина прокомментировала слухи об «омолаживающем» эффекте космоса, отметив, что после первого полёта окружающие действительно заметили её преображение.

Ракета прошла по Солнцу: Роскосмос показал уникальное видео запуска «Союза МС-29»
Ракета прошла по Солнцу: Роскосмос показал уникальное видео запуска «Союза МС-29»

Новая космическая экспедиция стартовала 14 июля: ракета «Союз-2.1а» успешно вывела на орбиту корабль «Союз МС-29» с экипажем на борту. К МКС отправились Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Впереди у космонавтов ответственная миссия, которая продлится 261 день.

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Наталья Демьянова
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