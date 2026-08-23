Искусственный отбор лишит человечество главного эволюционного преимущества, предупредил генетик
Учёный РАН: Отбор детей по эмбриону пойдёт в ущерб разнообразию человечества
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Американские компании начали предлагать будущим родителям выбирать эмбрионы по генетическим характеристикам, включая предполагаемый рост, интеллект и другие особенности. О возможных последствиях такой технологии рассказал профессор РАН Илья Захаров-Гезехус.
Речь идёт об услугах, при которых специалисты анализируют эмбрионы, полученные при ЭКО, и оценивают вероятность различных признаков. Стоимость такой процедуры может достигать 30 тысяч долларов.
По словам учёного, главная проблема подобных подходов связана с сокращением генетического разнообразия человечества. В комментарии «Царьграду» он отметил, что именно разнообразие помогает видам сохранять устойчивость при изменении внешних условий.
«Разнообразие — условие существования», — подчеркнул Захаров-Гезехус.
Генетик добавил, что выбор отдельных желательных характеристик у будущих детей может привести к непредсказуемым последствиям. При этом он считает, что массовым такой подход в ближайшее время вряд ли станет.
Современные технологии уже позволяют выявлять некоторые наследственные заболевания у эмбрионов при ЭКО. Однако попытки прогнозировать сложные признаки вроде интеллекта или внешности остаются предметом научных и этических споров.
Ранее Life.ru рассказывал, что учёные из Колумбийского университета с высокой точностью отредактировали ДНК ранних человеческих эмбрионов, вновь подняв вопрос о границе между лечением наследственных болезней и созданием детей с заданными характеристиками. Вместо классического CRISPR исследователи применили технологию base editing, позволяющую менять отдельные элементы генома без грубых разрезов.
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