Искусственный отбор лишит человечество главного эволюционного преимущества, предупредил генетик

Американские компании начали предлагать будущим родителям выбирать эмбрионы по генетическим характеристикам, включая предполагаемый рост, интеллект и другие особенности. О возможных последствиях такой технологии рассказал профессор РАН Илья Захаров-Гезехус.

Речь идёт об услугах, при которых специалисты анализируют эмбрионы, полученные при ЭКО, и оценивают вероятность различных признаков. Стоимость такой процедуры может достигать 30 тысяч долларов.

По словам учёного, главная проблема подобных подходов связана с сокращением генетического разнообразия человечества. В комментарии «Царьграду» он отметил, что именно разнообразие помогает видам сохранять устойчивость при изменении внешних условий.

«Разнообразие — условие существования», — подчеркнул Захаров-Гезехус.

Генетик добавил, что выбор отдельных желательных характеристик у будущих детей может привести к непредсказуемым последствиям. При этом он считает, что массовым такой подход в ближайшее время вряд ли станет.

Современные технологии уже позволяют выявлять некоторые наследственные заболевания у эмбрионов при ЭКО. Однако попытки прогнозировать сложные признаки вроде интеллекта или внешности остаются предметом научных и этических споров.

Ранее Life.ru рассказывал, что учёные из Колумбийского университета с высокой точностью отредактировали ДНК ранних человеческих эмбрионов, вновь подняв вопрос о границе между лечением наследственных болезней и созданием детей с заданными характеристиками. Вместо классического CRISPR исследователи применили технологию base editing, позволяющую менять отдельные элементы генома без грубых разрезов.