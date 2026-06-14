Польского врача арестовали за захоронение 32 эмбрионов во дворе дома

В Польше взята под стражу женщина-врач, которую обвиняют в осквернении трупов. Об этом сообщает радиостанция RMF24. Патоморфолог подозревается в захоронении более трёх десятков человеческих эмбрионов рядом с собственным домом в населённом пункте Луторыж недалеко от Жешува.

«Суд полностью удовлетворил просьбу прокурора и назначил трёхмесячное содержание под стражей подозреваемой Малгожате Х. до 10 сентября 2026 года», — сказал Кшиштоф Цехановский из окружной прокуратуры в Жешуве.

На сегодняшний день обнаружено 32 эмбриона. Сама фигурантка призналась, что закапывала их собственноручно. Ей предъявлено обвинение по двум статьям — осквернение трупов и оставление опасных отходов в непредназначенном для этого месте. Максимальное наказание может составить до 12 лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают раскопки на территории бывшего участка женщины — работы, вероятно, завершатся только в понедельник. Пока нет доказательств того, что кто-то помогал врачу, а также того, что плоды могли быть захоронены в другом месте. Полицейская собака, специализирующаяся на поиске тел, не указала на соседние дворы.

Во дворе, помимо останков, найдено множество медицинских отходов, микроскопических пластин и фрагментов документации — всё изъято и отправлено на экспертизу. Прокуратура также запросит документы из больниц, где работала задержанная. При этом версия о незаконных абортах пока не подтверждается. Шокирующую находку обнаружили нынешние владельцы участка, которые наткнулись на останки во время ремонта дома.