Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

2 июня, 11:17

Мурашко: Более 46 тысяч россиянок отказались от аборта в 2025 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / megaflopp

Свыше 46 тысяч россиянок, находившихся перед репродуктивным выбором, в 2025 году отказались от прерывания беременности после бесед с врачами. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Министр выступил во вторник на 39-м Международном конгрессе с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний». Там он привёл свежие данные о работе медиков с будущими матерями.

Благодаря консультированию женщин в сложной жизненной ситуации удалось сохранить более 46 тысяч беременностей. Кроме того, как отметил Мурашко, с помощью вспомогательных репродуктивных технологий на свет появились свыше 32 тысяч маленьких россиян.

Мурашко заявил о наличии в России наработок по вакцине от Эболы

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что с 2022 года уровень детской смертности от злокачественных новообразований в стране сократился более чем на 5%. Глава Минздрава подчеркнул, что подобная динамика имеет особое значение для терапии тяжёлых заболеваний у несовершеннолетних пациентов.

Юрий Лысенко
