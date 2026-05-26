Мурашко заявил о наличии в России наработок по вакцине от Эболы

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что Россия обладает собственными наработками для создания вакцины против лихорадки Эбола. Такое заявление глава ведомства сделал, выступая на Международном форуме по безопасности.

По словам Мурашко, отечественные специалисты могут использовать имеющиеся разработки для подготовки препарата в кратчайшие сроки. В нашей стране процесс от диагностики до выпуска вакцины занимает немного времени, и Россия располагает так называемыми «консервами».

«На базе имеющихся платформ специалисты могут доработать вакцинный препарат под конкретную задачу для профилактики заболеваний», — пояснил глава Минздрава.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, прибыв в Женеву на 79-ю сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, заявил, что в России риск распространения вируса Эбола отсутствует. Нынешняя вспышка зафиксирована на востоке Демократической Республики Конго, в провинции Итури на границе с Угандой — тревожные сигналы конголезские службы здравоохранения получили 5 мая, причём специалисты не исключают, что вирус мог циркулировать среди местного населения уже несколько недель до этого.