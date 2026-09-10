Зашёл на пять минут, залип на два часа: Психолог советует правило «трёх новостей» против думскроллинга

Пять минут за чтением новостей легко превращаются в два часа бесконечного листания тревожной ленты, после которых остаются тяжёлая голова и ощущение опустошения. Такое погружение в негативный поток может привести к тому, что человек начинает переживать чужие трагедии почти как собственную угрозу. Об этом Life.ru рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

Как «работает» думскроллинг и в чём его парадокс

«Я зашёл почитать новости на пять минут, а вышел из этого состояния спустя два часа с тяжёлой головой и чувством опустошения, хотя не прочитал ничего полезного». По словам психолога, эта типичная жалоба практически идеально описывает думскроллинг — бесконтрольное погружение в поток преимущественно негативных новостей.

Шпагина объяснила, что человеку от природы важно понимать, что происходит вокруг и не угрожает ли что-либо ему или его близким. Но современная новостная лента создаёт ощущение, будто все катастрофы, конфликты и трагедии происходят в одном бесконечном «общем поле».

«Погружаясь в него, человек невольно начинает воспринимать все мировые трагедии как собственные риски, даже не будучи их непосредственным участником», — отметила эксперт.

Одним из последствий такого состояния может стать так называемая викарная травма, или «травма свидетеля». Многократное погружение в тяжёлые сообщения способно сопровождаться навязчивыми мыслями, тревогой, нарушениями сна и другими симптомами вторичного травматического стресса.

«Мы социальные существа, наш мозг наделён зеркальными механизмами эмпатии, и, читая душераздирающие репортажи, мы проигрываем эти сценарии в своей психической реальности, проживая чужую боль. Это приводит к истощению эмоциональных ресурсов, ощущению небезопасности мира и хронической тревоге», — рассказала Шпагина.

Но парадокс думскроллинга заключается в том, что даже почувствовав себя хуже, человек продолжает читать. Психолог связывает это с иллюзией контроля: нам кажется, что ещё одна новость позволит наконец разобраться в происходящем и подготовиться к возможной угрозе.

«Мы обманываем себя, полагая, что обладание большим объёмом информации дарует нам власть над ситуацией», — подчеркнула собеседница Life.ru.

В итоге вместо ясности может возникнуть противоположный эффект — информационная перегрузка и «аналитический паралич», когда человек часами переживает события, на которые никак не может повлиять, но хуже справляется с решениями в собственной жизни.

Как бороться с думскроллингом

Для выхода из этого круга Шпагина предлагает не отказываться от новостей полностью, а ограничить их потребление. Например, выделять на ленту 10–15 минут в первой половине дня, выбирать проверенные источники и не начинать со смартфона утро и не заканчивать им день.

Ещё один вариант — «правило трёх новостей»: узнать главные факты, понять, касается ли происходящее лично вас и можете ли вы на него повлиять, после чего закрыть ленту. Если ответ на второй вопрос отрицательный, психолог советует переключаться с глобальной «зоны беспокойства» на собственную «зону влияния» — семью, работу, бытовые задачи и живое общение.

«Начните с малого — просто отложите телефон на час сегодня вечером и позвольте себе побыть в тишине. Это станет первым шагом к восстановлению границ между вашей жизнью и тревожным миром новостей», — заключила Шпагина.

Ранее Life.ru рассказывал, почему бесконечный думскроллинг и поток низкокачественного контента перегружают мозг. Специалисты объясняли, что при постоянном листании ленты мозг одновременно получает слишком простую информацию и вынужден обрабатывать чрезмерное её количество.