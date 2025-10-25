Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)



Регион
25 октября, 14:07

Молодёжи угрожает эпидемия шейного остеохондроза из-за любви к думскроллингу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Малоподвижный образ жизни с постоянно устремлённым в экран телефона взглядом становится причиной развития шейного остеохондроза у молодого поколения. При длительном скроллинге соцсетей голова человека устойчиво смещается вперёд, создавая избыточную нагрузку на позвоночник и мышцы шеи. Об этом сообщает Международный журнал экологической науки.

Медицинское сообщество озабочено масштабом проблемы. Постоянное неправильное положение головы приводит к целому комплексу нарушений: боли в шейном отделе, мигрени, снижению подвижности плечевого пояса и даже проблемам с жеванием.

Особенно тревожная ситуация с детьми. Их позвоночник ещё не сформирован и не приспособлен к таким нагрузкам. Если сейчас не изменить привычки, для будущего поколения проблемы с позвоночником будут считаться почти «заводской» настройкой.

Многим от подобных проблем помогает массаж, однако и здесь есть свои подводные камни. Ранее врач рассказал, как можно вызвать инсульт у человека, массируя ему шею. Если после сеанса вы ощутили пульсирующий шум или боли в шее, то будьте уверены, — это не «целебный эффект от процедуры».

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Здоровье
