Лайфхаки для перелётов: Врач рассказала, как избавиться от боли в спине и шее

Существует комплекс практических упражнений, которые смогут обеспечить комфорт во время длительных авиапутешествий и предотвратить проблемы с опорно-двигательным аппаратом. О них Life.ru сообщила невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Скованность в шее, ноющая боль в пояснице, онемение в ногах — знакомые ощущения для многих путешественников, вынужденных сидеть в пассажирском кресле долгие часы. Стоит заранее позаботиться о собственном комфорте. Начните с выбора места в самолёте. Если есть возможность, лучше отдать предпочтение местам у прохода — это позволит чаще вставать и разминаться без лишних неудобств для соседей. Также стоит подобрать аксессуары, которые обеспечат комфортное пребывание в кресле. Специальная подушка для шеи поможет поддержать шейный отдел позвоночника и предотвратить избыточное мышечное напряжение. Нужно учесть, что детям и взрослым требуются подушки разного размера. Екатерина Демьяновская Эксперт лаборатории «Гемотест», невролог

Для поддержания физиологического лордоза поясничного отдела Демьяновская советует применять специальные валики или импровизированные решения из свёрнутой одежды. В вопросах выбора авиационной экипировки невролог рекомендует отдавать предпочтение просторным предметам гардероба, исключающим сдавливание тканей и ограничение подвижности. Критически важно выбирать свободную обувь, учитывая физиологическую склонность к отёчности нижних конечностей во время полёта. При продолжительности перелёта свыше четырёх часов целесообразно иметь сменную пару обуви облегчённого типа.

Демьяновская настаивает на необходимости соблюдения режима двигательной активности, предусматривающего покидание кресла каждые 45–60 минут для выполнения комплекса простых физических упражнений, направленных на стимуляцию кровообращения. Она отмечает возможность выполнения специальных изометрических упражнений непосредственно в кресле без нарушения комфорта соседей.

Такие действия улучшат венозный отток и артериальное кровоснабжение и предотвратят застойные явления. Позаниматься можно и сидя: в Интернете легко найти упражнения, которые можно делать в кресле, не тревожа соседей. Иногда такие упражнения транслируют на экранах в салоне самолёта. Екатерина Демьяновская Эксперт лаборатории «Гемотест», невролог

Особое внимание эксперт уделяет вопросам гидратации, рекомендуя регулярное потребление чистой воды мелкими глотками на протяжении всего полёта. Она предупреждает о необходимости полного исключения алкогольных и кофеиносодержащих напитков, потенцирующих дегидратацию и образование интерстициальных отёков.

В постполётный период Демьяновская советует избегать немедленных физических нагрузок, особенно связанных с подъёмом тяжёлого багажа, и выделить время для постепенной адаптации. При сохранении болевого синдрома или появлении признаков венозной недостаточности нижних конечностей необходимо незамедлительно обратиться за профессиональной медицинской консультацией.