Как не тосковать об уходящем лете и радоваться осени: ментальные лайфхаки от психолога

Каждому из нас знакомо чувство тягучей тоски, которое приходит к нам в конце лета с началом «красно-жёлтых дней». Из-за него нам хочется запереться дома и просидеть там почти целый год в ожидании начала июня. Почему существует осенняя хандра и как от неё избавиться, рассказал в беседе с Life.ru психолог Александр Кичаев.

По его словам, ежегодная грусть по поводу окончания лета связана с тем, что у нас ещё с детства заложен определённый цикл жизни, который повторяется из года в год. Он включает в себя три напряжённых периода: осень, зима и весна — периоды, когда мы сталкиваемся с учёбой, работой, повседневными заботами и рутиной. После этого наступает лето — время расслабления, каникул, отдыха и смены обстановки.

«Лето воспринимается как нечто яркое и особенное: возможность выйти из привычной рутины, сменить обстановку, отправиться в путешествие или просто насладиться теплом и солнцем. Это время воспринимается как некий выход за рамки обычной жизни, возможность перезарядиться эмоционально и физически», — пояснил эксперт.

Именно на этом основано наше ощущение: лето даёт энергию, драйв, вызывает выброс дофамина и серотонина — те самые гормоны счастья и удовольствия. Мы связываем лето с позитивными эмоциями, ожиданием новых впечатлений и ярких событий. Поэтому конец лета вызывает грусть. Потому что мы понимаем: скоро наступит осень со своей серостью, короткими днями и холодами, добавил он.

В более зрелом возрасте это ощущение подкрепляется ещё и тем фактом, что большая часть отпусков традиционно берётся именно летом. И тут речь идёт не просто о смене обстановки — это зачастую поездки на море или в горы, что-то романтичное и вдохновляющее. В обычной жизни человек лишён таких ярких моментов: рутина работы или учёбы затягивает в повседневность. А летний отдых становится своего рода наградой за труд — возможностью почувствовать себя свободным, обновлённым. Александр Кичаев Психолог

Однако это можно изменить или победить, считает специалист. Вопрос лишь в том, какой смысл искать радость только в определённое время года? Можно ли научиться получать энергию и вдохновение в другие периоды? Действительно, есть сферы деятельности или профессии, где на лето приходится самый напряжённый пик, например, туристический бизнес или сферы, связанные с сезонными проектами. Тогда лето становится временем интенсивной работы, а отдых приходится искать в другое время, отметил Кичаев.

Но если говорить о личных предпочтениях и внутренней мотивации, можно запрограммировать для себя зиму как период получения энергии. Специалист рекомендует вспомнить о зимних каникулах: снег, лыжи, коньки — всё те же горы и активный отдых. Можно находить радость в зимних развлечениях: прогулках на свежем воздухе, уютных вечерах у камина или новогодних праздниках с мандаринами и ёлками. Важно воспринимать зиму не как унылое время года, а как возможность для новых впечатлений и отдыха, подчеркнул собеседник Life.ru.

Также можно найти приятное в весне и осени. Главное — научиться замечать позитивные стороны каждого времени года, их особенности, традиции или события. Создавать для себя артефакты, маленькие ритуалы или мероприятия, которые будут ассоциироваться именно с этим периодом. Например, весной — посадка цветов или прогулки по паркам; осенью — уютные вечера с книгой или походы по лесу.

«Итак, ключ к тому, чтобы переживать смену сезонов без грусти, — это находить приятное и вдохновляющее в каждом из них. Создавать ожидания от определённых событий или занятий именно в этот период. Тогда перемены станут не чем-то негативным или унылым, а возможностью для новых открытий и внутреннего роста», — заключил психолог.