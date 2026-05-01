«Мозг устаёт даже от дивана»: Как сберечь голову от «брейнрота»

Слово «брейнрот» («гниение мозга», — англ) стало лексическим феноменом 2024 года по версии Оксфордского словаря, и эксперты бьют тревогу: бесконечный думскроллинг и низкокачественный контент действительно отупляют. Об этом пишет британская газета The Guardian, собравшая советы психологов, нейробиологов и лайф-коучей.

Доктор Венди Росс, старший преподаватель психологии Лондонского университета Метрополитен, объясняет, что при просмотре рилсов или бездумном листании соцсетей мозг одновременно недогружен (информация слишком проста) и перегружен (её слишком много). Именно поэтому человек чувствует усталость, даже если просто сидит на диване.

Чтобы разорвать этот порочный круг, специалисты советуют разгадывать кроссворды с игрой слов — это восстанавливает баланс между усилиями и вознаграждением. Нейробиолог доктор Лила Ландовски предупреждает о вреде слепой веры в искусственный интеллект: если сразу обращаться к нейросетям за ответами, мозг не тренируется. Она же рекомендует чередовать аэробные и силовые нагрузки, поскольку аэробные упражнения способствуют образованию новых клеток в гиппокампе, а силовые стимулируют выработку гормона остеокальцина.

Отдельное внимание отдыху: глубокий сон запускает глимфатическую систему, выводящую токсины, причём в позе на боку этот процесс эффективнее. Лайф-коуч Элисон Кэмпбелл советует ежедневный получасовой цифровой детокс без экранов, заменяя скроллинг на чтение бумажных книг, работу в саду или рисование.

Автор книги Focus On-Off («Фокус вкл-выкл», — англ.)Оскар де Бос рекомендует увеличивать скорость чтения, чтобы мозгу было сложнее отвлекаться. В его список также входят: отказ от многозадачности, практика осознанности через звуки и ощущения, ежедневный 10-минутный анализ стресса, осознанная медленная ходьба и возвращение к старым хобби — всё это помогает снизить тревожность и создавать новые нейронные связи.

Ранее сообщалось, что использование смартфона после 45 лет может быть связано не только с вредом для мозга, но и с более высокими когнитивными показателями. Учёные изучили данные более 10 тысяч человек старше 45 лет и обнаружили, что пользователи смартфонов в среднем показывали лучшие результаты когнитивных тестов. Объяснение может заключаться в том, что гаджет помогает общаться, искать информацию, решать задачи, читать новости и оставаться включённым в цифровую среду, что служит дополнительной когнитивной стимуляцией.