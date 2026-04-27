Россиянам дали советы, как не сойти с ума, совмещая семью и бизнес

Предприниматель Нина Доминго рассказала, как можно справляться с перегрузкой и ощущением хаоса в жизни при совмещении семьи и бизнеса. По её словам, основная ошибка заключается в попытке сбалансировать все сферы жизни одновременно. Вместо этого важно грамотно расставлять приоритеты и управлять вниманием.

«Многодетная семья и растущий бизнес требуют четкой структуры: без нее накапливается хаос, который со временем начинает забирать ресурс», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Она акцентировала внимание на необходимости снять с себя повторяющихся задач и контроля того, что можно делегировать. Если все процессы зависят от одного человека, это не система, а ручное управление. Делегирование позволяет освободить время для более важных задач и снизить уровень стресса. Важно и регулярное восстановление. Смена среды даже на короткое время помогает снизить уровень напряжения и сохранить устойчивость.

Тем временем в России набирает популярность тренд на увольнение «в никуда». Всё больше специалистов, включая управленцев, осознанно уходят с работы, не имея нового места. Особенно ярко эта тенденция проявляется в сферах, связанных с интеллектуальной деятельностью.