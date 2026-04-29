Смартфон после 45 может быть полезен для мозга, но только если не залипать перед сном

Смартфон после 45 лет может быть связан не только с вредом для мозга, но и с более высокими когнитивными показателями. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в BMC Public Health.

Учёные изучили данные 10 846 человек старше 45 лет. Участники, которые пользовались смартфонами, в среднем показывали более высокие результаты когнитивного теста.

Объяснение может быть не в самом устройстве, а в том, как человек его использует. Смартфон помогает общаться, искать информацию, решать бытовые задачи, читать новости, пользоваться приложениями и оставаться включённым в цифровую среду.

То есть для людей среднего и старшего возраста гаджет может работать как дополнительная когнитивная стимуляция. Он требует внимания, памяти, навыков поиска и переключения между задачами.

Но в исследовании есть важный нюанс. Положительная связь ослабевала при длительном использовании смартфона, особенно если человек пользовался им перед сном.

Иными словами, вопрос не в том, есть ли у человека после 45 смартфон. Важнее, превращается ли он в инструмент для общения и активности или в бесконечное вечернее залипание.

