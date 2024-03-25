Опасный думскроллинг: Россиян призвали отложить телефон прямо сейчас, чтобы не загреметь в психушку

Думскроллингом называют болезненное погружение в новостную ленту, где преобладают плохие вести. Это своего рода возможность пощекотать себе нервы, выйти из привычной зоны комфорта, но люди, злоупотребляющие этим, подвергают свою психику нагрузкам, а здоровье — опасности. Об этом россиян предупредила эндокринолог Зухра Павлова.

По словам медика, думскроллинг набрал свою популярность после ковидных времён. Если ссылаться на исследования американских учёных, то можно заметить, что тревожность и депрессия начали возрастать именно в это время (до пандемии жаловалось на депрессию 8,5% людей, а в 2020 году их число увеличилось до 27,8%).

"В этом есть и последствия думскроллинга — вместе с лентой люди накручивали и себя: казалось, что мир вокруг рушился. В дело ещё вступают алгоритмы соцсетей, которые показывают нам ту информацию, подобную которой мы читали. Мы продолжаем себя накручивать", — написала Павлова в своём телеграм-канале.

Решение этой проблемы заключается в силе воли. Врач рекомендует отказываться от Интернета, соцсетей и новостей в определённое время, выключать оповещения и настроить режим "не беспокоить".