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Опубликовано 3 сентября, 14:46

Зритель «замерзает»: Герман-младший раскритиковал тренд на «тусклое» кино после выхода трейлера «Гарри Поттера»

Режиссёр Герман-младший назвал моду на холодные тона в кино ошибкой

Обложка © «Гарри Поттер и философский камень», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг, © «Гарри Поттер и философский камень» (сериал 2026 – ...), режиссёр Марк Майлод, сценаристы Франческа Гардинер, Лора Нил, Марта Хилльер

Обложка © «Гарри Поттер и философский камень», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг, © «Гарри Поттер и философский камень» (сериал 2026 – ...), режиссёр Марк Майлод, сценаристы Франческа Гардинер, Лора Нил, Марта Хилльер

Российские сериалы в последние годы всё чаще снимают в холодных тонах, и это ошибка операторов, которые считают такой стиль модным. Об этом Life.ru рассказал кинорежиссёр Алексей Герман — младший, комментируя вышедший в массы накануне трейлер нового сериала «Гарри Поттер» от НВО.

Поклонники вселенной о «мальчике, который выжил» остались недовольны увиденным в анонсе. Негативное обсуждение развернулось в социальных сетях. Многим показалось, что визуальный ряд вышел блёклым, а операторская работа излишне сместилась в сторону холодных тонов: зритель от такого будто «замёрзнет». Главным разочарованием для фанатов стало отсутствие той уютной и тёплой детской атмосферы, которая отличала ранние фильмы. В своей массе они заявили, что лучше пересмотрят старые картины с Дэниелом Рэдклиффом, чем примут новый проект.

Есть три обстоятельства, из-за которых кино и сериалы стали казаться более холодными по цветопередаче.

Алексей Герман (младший)

Российский кинорежиссер

Есть три обстоятельства, из-за которых кино и сериалы стали казаться более холодными по цветопередаче.
Есть три обстоятельства, из-за которых кино и сериалы стали казаться более холодными по цветопередаче.

Первая связана с переходом на цифровые камеры. Изображение стало чуть менее объёмным и контрастным, потеряло часть естественности. Плёнка, в отличие от цифры, живее, ведь это химия, а не набор данных, пояснил режиссёр.

Вторую причину Герман видит именно в отечественном производстве. По его наблюдениям, синевой грешат в основном российские сериалы, которые превратились в «холодные» фильмы.

«И мне кажется, это неправильно, потому что обычно, если мы говорим про традиции мирового и американского кино, палитра красок всегда была скорее тёплая. То есть она была сдвинута чуть-чуть в сторону красного, была чуть нежнее и менее холодная. А у нас почему-то любят холодное, не очень понимаю почему. Возможно, это как-то связано с профессиональным освещением, не знаю», — сказал он.

Третий фактор — настройки телевизора. Как отметил Герман, изображение «по умолчанию» порой раздражает зрителей, но проблему легко решить: достаточно вручную сделать картинку теплее, и синева перестанет мешать.

Режиссёр подчеркнул, что в американском кино и сериалах никакого холода не замечает. По его мнению, тяга к холодной палитре — скорее российская привычка последних лет, и она неправильная.

«Не знаю почему, может, операторы считают, что так снимать модно», — заключил он.

HBO продлил «Гарри Поттера» на второй сезон за семь месяцев до премьеры первого
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Вероника Бакумченко
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