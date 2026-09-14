Выходные — не вторая работа: Психолог объяснила, как перестать ненавидеть понедельники

Соблюдение привычного режима сна в выходные помогает легче переносить начало рабочей недели. Об этом «Абзацу» рассказала клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.

«За выходные мы сами устраиваем организму маленькую смену часового пояса. В пятницу и субботу ложимся позже, утром отсыпаемся, едим в другое время, а в понедельник будильник снова звонит в семь утра», — объяснила психолог.

Поэтому хотя бы в воскресенье специалист советует лечь спать в привычное время и не сдвигать режим на несколько часов. Ещё одна распространённая ошибка — попытка уместить в два выходных уборку, покупки, встречи, поездки и развлечения до поздней ночи.

«Не превращать выходные в соревнование по эффективности. Если пять дней человек работает, а два дня выполняет 20 пунктов бытового плана, нервная система вообще не понимает, когда ей разрешено восстанавливаться», — отметила Денисова-Мельникова.

Сам понедельник она рекомендует по возможности не начинать с максимальной нагрузки. Первые полчаса рабочего дня лучше оставить на спокойный просмотр задач, определение приоритетов и постепенное включение в привычный ритм. Помочь может и небольшая приятная традиция, благодаря которой начало недели перестанет ассоциироваться исключительно с обязанностями.

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