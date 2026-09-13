Сон восемь часов, а сил нет: Нутрициолог назвала причины разбитого состояния с самого утра

Семь-восемь часов сна не всегда гарантируют бодрость утром: постоянная усталость может быть связана с хроническим стрессом, нехваткой железа или сниженной функцией щитовидной железы. Такое мнение выразила нутрициолог и эксперт Coral Club Марина Мальцова в беседе с «Лентой.ру».

При длительном эмоциональном напряжении нервная система может не успевать полноценно переключаться на отдых. Семейные проблемы, дедлайны, тревожность и постоянный поток информации поддерживают организм в напряжённом состоянии.

«И если оно сохраняется долго, одного выходного или даже полноценной ночи сна может быть недостаточно для восстановления», — рассказала специалист.

Ещё одной возможной причиной Мальцова назвала дефицит железа. Помимо слабости, он может сопровождаться бледностью, головными болями, одышкой и учащённым сердцебиением. Среди других признаков специалист перечислила выпадение волос и ломкость ногтей, посоветовав особенно внимательно относиться к ним женщинам с обильными менструациями.

На самочувствии может отражаться и работа щитовидной железы. При снижении её функции возможны сонливость, чувство холода, сухость кожи, отёчность, запоры и набор веса. Также могут ухудшаться настроение и способность концентрироваться.

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов назвал нарушение циркадных ритмов одной из главных причин осенней бессонницы. По его словам, проблемы со сном в это время года чаще всего связаны с сезонным аффективным расстройством и сокращением светового дня. С ноября человек выходит из дома и возвращается в темноте. Около половины населения живёт с дефицитом витамина D, что ухудшает настроение, а недостаток солнечного света провоцирует сезонную депрессию. Мозг теряет способность понимать, где день, а где ночь. Бузунов охарактеризовал такое положение как офисная полярная ночь.