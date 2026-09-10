«Эффект внезапного пробуждения»: Диетолог назвал продукты, которые лучше не есть перед сном

Цитрусовые, томаты, виноград, а также жирную и тяжёлую пищу лучше не есть перед сном, поскольку такой ужин может ухудшить качество отдыха и спровоцировать пробуждение, предупредил врач-диетолог Андрей Бобровский. По его словам, фастфуд, сосиски, колбасы, сыр и красное мясо долго перевариваются, а в положении лёжа могут вызвать тяжесть и изжогу.

Мешать засыпанию способна и острая еда со специями. Кислые продукты, включая цитрусовые и томаты, могут привести к дискомфорту в желудке. Быстрые углеводы — выпечка и сладости — вызывают резкий скачок глюкозы, после снижения которой человек рискует проснуться среди ночи.

«Сюда же относится и виноград: обилие сахара в нём даёт такой же эффект внезапного пробуждения», — отметил собеседник «Абзаца».

Если голод появился поздно вечером, врач посоветовал выбирать молочные и кисломолочные продукты: кефир, натуральный йогурт, творог или тёплое молоко. Подойдут также небольшая горсть орехов или семечек, яйцо, курица или индейка и травяной чай.

Ранее Life.ru предупреждал об опасности есть чипсы перед сном. По словам врача, большое количество соли в такой закуске задерживает жидкость в организме.