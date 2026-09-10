Сердце, сосуды, печень: Хейтерам лука раскрыли целебные свойства овоща

Отказ от репчатого лука может привести к недобору сразу нескольких полезных веществ: серы, витамина C, калия и кверцетинов, предупредила врач-эндокринолог, диетолог Алёна Барредо. По её словам, витамин C особенно важен для иммунитета и здоровья сосудов.

Серосодержащие вещества участвуют в строительстве белка, который необходим печени для выведения токсинов. Калий нужен для правильной работы сердца. Кверцетины относятся к мощным антиоксидантам. Они обладают омолаживающим, противоопухолевым и противоаллергическим эффектом, а также помогают снижать уровень холестерина.

Недостаток любого из перечисленных компонентов повышает риски развития заболеваний. При этом нежелание есть лук у некоторых людей может быть связано со сбоями в работе генов, отвечающих за переработку серы: в таком случае организму сложнее встраивать её в необходимые ферменты, отметила собеседница «Абзаца».

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