Овсянка, сэр! Врач назвала продукты, поддерживающие здоровье сосудов

Капуста и цельнозерновые крупы помогают поддерживать здоровье сосудов, рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова. По её словам, особенно полезны крестоцветные овощи, содержащие сульфорафан с антиоксидантными свойствами.

В рацион также стоит регулярно включать овсянку, ячмень, гречку и перловку. Содержащиеся в них бета-глюканы помогают снижать уровень «плохого» холестерина, избыток которого связан с развитием атеросклероза.

Кроме того, важно ежедневно съедать 20–30 граммов орехов и не менее двух раз в неделю есть жирную рыбу. Одновременно нужно сократить количество ультрапереработанных продуктов и соли, подчеркнула собеседница «Москвы 24».

К слову, одной диеты при повышенном холестерине может быть недостаточно. Изменение питания способно снизить его уровень примерно на 10%. При высоких показателях некоторым пациентам может потребоваться медикаментозная терапия.