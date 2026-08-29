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29 августа, 14:35

Овсянка, сэр! Врач назвала продукты, поддерживающие здоровье сосудов

Диетолог Разаренова рекомендовала овсяную кашу для поддержания здоровья сосудов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Капуста и цельнозерновые крупы помогают поддерживать здоровье сосудов, рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт Александра Разаренова. По её словам, особенно полезны крестоцветные овощи, содержащие сульфорафан с антиоксидантными свойствами.

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В рацион также стоит регулярно включать овсянку, ячмень, гречку и перловку. Содержащиеся в них бета-глюканы помогают снижать уровень «плохого» холестерина, избыток которого связан с развитием атеросклероза.

Кроме того, важно ежедневно съедать 20–30 граммов орехов и не менее двух раз в неделю есть жирную рыбу. Одновременно нужно сократить количество ультрапереработанных продуктов и соли, подчеркнула собеседница «Москвы 24».

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К слову, одной диеты при повышенном холестерине может быть недостаточно. Изменение питания способно снизить его уровень примерно на 10%. При высоких показателях некоторым пациентам может потребоваться медикаментозная терапия.

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Борис Эльфанд
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