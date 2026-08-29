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29 августа, 12:58

Мощный удар по ЖКТ: Названы продукты, которые нельзя есть натощак

Врач Миронова: Кофе, острая и кислая пища вредны натощак

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Большинство запретов на продукты натощак для здорового человека не имеют оснований, однако кофе, алкоголь, острое и кислое действительно способны вызвать дискомфорт, предупредила врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Екатерина Миронова. По её словам, такая еда и напитки раздражают слизистую и усиливают кислотность желудка.

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Крепкий кофе на голодный желудок стимулирует выработку соляной кислоты и может спровоцировать изжогу. Газировка способна вызвать отрыжку и рефлюкс, а очень холодная пища — спазм. Жирные и жареные блюда замедляют опорожнение желудка, тогда как большое количество сладкого может привести к резкому скачку сахара и последующей слабости.

Особенно осторожными стоит быть людям с гастритом, язвой, ГЭРБ, синдромом раздражённого кишечника, панкреатитом и диабетом. Более строгие ограничения также могут потребоваться при беременности и после операций на ЖКТ. Для первого приёма еды подойдут овсяная или рисовая каша, яйца всмятку, творог, банан или запечённое яблоко, резюмировала собеседница «Газеты.ru».

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Ранее диетолог рассказала, что пропуск завтрака в межсезонье увеличивает риск переедания и лишает организм необходимой с утра энергии. Кроме того, нутрициолог напоминала, что даже привычные овсянка и сырники требуют правильного дополнения, чтобы завтрак оставался сбалансированным.

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Борис Эльфанд
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