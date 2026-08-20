Пустая овсянка, сэр? Какие «правильные» завтраки бесполезны без добавок

Овсянка, мюсли или яичница могут выглядеть полезным началом дня, но без белка, жиров и клетчатки такой приём пищи быстро теряет баланс. Об этом URA.RU рассказала нутрициолог, консультант по пищевому поведению Ника Сергунина.

Главная ловушка — не конкретный продукт, а состав тарелки. Каша долгой варки даёт сложные углеводы и клетчатку, тогда как хлопья «за три минуты» с бананом, мёдом и сухофруктами превращают завтрак почти целиком в углеводный. Белка и жиров остаётся мало, поэтому чувство сытости может быстро исчезнуть.

У привычной яичницы с беконом другая слабая сторона. Переработанное мясо не стоит делать ежедневной привычкой, а отсутствие овощей и зелени лишает рацион дополнительной клетчатки.

Не всё однозначно и с готовыми завтраками: за обещаниями на упаковке нередко скрывается большое количество добавленного сахара при скромном содержании белка и пищевых волокон.

«Здесь важно смотреть не только на упаковку, но и на состав продукта», — напомнила эксперт.

Ранее Life.ru писал, что даже продукты с «здоровым» имиджем способны усиливать тягу к сладкому: в числе скрытых провокаторов назывались мёд, финики и некоторые рафинированные углеводы. Поэтому поедать их следует с некой осторожностью.