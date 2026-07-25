Зарядка, не отрываясь от кофе: Фитнес-тренер раскрыла 5 упражнений для бодрого утра

После сна многие ощущают скованность мышц и недостаток энергии. Исправить ситуацию поможет короткая утренняя зарядка, которую можно выполнить даже во время приготовления завтрака или пока варится кофе. Об этом в беседе с Life.ru рассказала тренер групповых программ сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United) Надежда Коляда.

Я рекомендую начинать день с короткой зарядкой, которую можно сделать во время приготовления завтрака или варки кофе. Эта разминка поможет улучшить приток крови и получить заряд бодрости на целый день. Надежда Коляда Тренер групповых программ сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в ГК Pride United)

Первое упражнение — наклоны головы в стороны. Выпрямите спину, расслабьте плечи и без резких движений наклоняйте голову сначала к правому плечу, затем — к левому. Выполните по 5–7 наклонов в каждую сторону. Это поможет уменьшить скованность мышц шеи после сна и улучшить их подвижность.

Второе упражнение — вращения плечами. Встаньте прямо и сделайте по пять круговых вращений плечами назад, затем вперёд. Такая разминка улучшает подвижность плечевых суставов.

Третье упражнение — повороты корпуса. Поставьте ноги на ширине плеч, руки положите на талию и медленно поворачивайте корпус вправо и влево, сохраняя таз неподвижным. Выполните по 5–7 повторений в каждую сторону. Упражнение помогает улучшить гибкость грудного отдела позвоночника и снять напряжение мышц спины.

Четвёртое упражнение — перекаты с пяток на носки. Встаньте прямо, поставьте стопы на ширине таза, руки держите на поясе или придерживайтесь за столешницу. Медленно перекатывайтесь с пяток на носки и обратно, повторив движение 10 раз. Это улучшает кровообращение, помогает уменьшить утреннюю отёчность ног и разогревает мышцы голени.

Пятое упражнение — подъём коленей. Поочерёдно поднимайте колени к груди до комфортной высоты, выполняя по 5–7 повторений на каждую ногу. Такое движение улучшает подвижность тазобедренных суставов и способствует развитию координации.

«Даже несколько минут утренней активности помогут взбодриться и подготовить организм к грядущей нагрузке. Регулярная зарядка способствует повышению работоспособности и улучшает самочувствие», — резюмировала Коляда.

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