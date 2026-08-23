Маркетинг вместо медицины: Чем опасен модный кофе с добавками

Трендовый кофе с L-теанином, витаминами и коллагеном чаще всего не даёт обещанного эффекта, а для некоторых людей может оказаться опасным, предупредила врач-диетолог Татьяна Залетова. По её словам, подобные добавки больше связаны с маркетингом, чем с медициной.

Наиболее обоснованным специалист назвала L-теанин, который способен смягчать действие кофеина. Однако в исследованиях использовались дозы 100–200 миллиграммов, тогда как в кофейнях в напиток обычно добавляют лишь 5–10 миллиграммов — такого количества недостаточно для физиологического эффекта.

С коллагеном ситуация похожая: при нагревании белок сворачивается, а затем в желудке расщепляется на аминокислоты. Эпизодическое употребление такого кофе здоровому взрослому вряд ли навредит. Однако людям с нарушениями сердечного ритма, гипертонией и тревожными расстройствами лучше избегать экспериментов, отметила собеседница «Москвы 24».

Кстати, кофе с сигаретой опасен для людей с болезнями сердца и тревожными расстройствами. Кофеин и никотин одновременно стимулируют нервную систему, учащают пульс и увеличивают нагрузку на сосуды.