Молотый или растворимый: Врач рассказала, какой кофе полезнее
Врач Разаренова: В растворимом кофе есть те же антиоксиданты, что и в молотом
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Растворимый кофе нельзя считать «ненастоящим» или полностью лишённым полезных веществ: по составу он во многом сопоставим с молотым. Об этом 360.ru рассказала диетолог, нутрициолог и гастроэнтеролог Александра Разаренова.
Оба напитка производят из кофейных зёрен, а главное отличие заключается в обработке. Молотый вариант получают после обжарки и измельчения, тогда как растворимый сначала заваривают промышленным способом, а затем высушивают полученный экстракт.
В обоих видах сохраняются кофеин, хлорогеновые кислоты и полифенолы. При этом уровень антиоксидантов зависит от сорта, степени обжарки и технологии производства.
«Поэтому нельзя сказать, что растворимый кофе — бессмысленный и пустой», — подчеркнула Разаренова.
При ежедневном употреблении специалист советует смотреть не столько на формат напитка, сколько на количество кофеина и добавки. Сама она предпочитает молотый кофе через бумажный фильтр, однако чистый растворимый вариант без сахара, сливочных смесей и формата «3 в 1» также считает допустимым.
Ранее Life.ru рассказывал, что свежесть зерна и условия хранения сильно влияют на вкус кофе. Эксперты советуют при покупке обращать внимание на дату обжарки и упаковку, поскольку даже хорошее зерно со временем теряет аромат.
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