Россиян научили выбирать в магазине кофе, позволяющий «почувствовать настоящий вкус»

Свежесть зерна и правильное хранение влияют на вкус кофе не меньше его сорта и стоимости, рассказала руководитель отдела контроля качества СТМ торговой сети Елена Генералова. По её словам, прежде всего покупателю следует проверить дату обжарки и целостность упаковки.

«Если хотите почувствовать настоящий вкус, начните с простого — проверьте дату обжарки. Даже качественное зерно со временем теряет аромат», — подчеркнула эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Она отметила, что происхождение зерна и степень обжарки определяют оттенки напитка. При этом надпись «100% арабика» сама по себе не гарантирует высокого качества, удачно составленная смесь может оказаться не хуже моносорта.

После вскрытия пачки кофе лучше хранить в герметичной ёмкости в сухом и тёмном месте, а зерно молоть непосредственно перед приготовлением. Универсально лучшего кофе не существует, выбор зависит от личных вкусов.