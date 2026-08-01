Россиян научили выбирать в магазине кофе, позволяющий «почувствовать настоящий вкус»
Эксперт Генералова: Надпись «100% арабика» не гарантирует качество и вкус кофе
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»
Свежесть зерна и правильное хранение влияют на вкус кофе не меньше его сорта и стоимости, рассказала руководитель отдела контроля качества СТМ торговой сети Елена Генералова. По её словам, прежде всего покупателю следует проверить дату обжарки и целостность упаковки.
«Если хотите почувствовать настоящий вкус, начните с простого — проверьте дату обжарки. Даже качественное зерно со временем теряет аромат», — подчеркнула эксперт в беседе с «Газетой.ru».
Она отметила, что происхождение зерна и степень обжарки определяют оттенки напитка. При этом надпись «100% арабика» сама по себе не гарантирует высокого качества, удачно составленная смесь может оказаться не хуже моносорта.
После вскрытия пачки кофе лучше хранить в герметичной ёмкости в сухом и тёмном месте, а зерно молоть непосредственно перед приготовлением. Универсально лучшего кофе не существует, выбор зависит от личных вкусов.
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