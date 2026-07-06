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6 июля, 07:20

«Зуд, отёк, кашель»: Названы скрытые угрозы любимого напитка россиян

Врач Усачёва: Аллергия на кофе существует, но возникает крайне редко

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Аллергия на кофе действительно возможна, но встречается крайне редко, предупредила аллерголог-иммунолог Анна Усачёва. По её словам, симптомы недуга могут возникнуть в течение нескольких минут или часов после употребления напитка.

«Это могут быть зуд кожи, покраснение и высыпания по типу крапивницы, отёк губ, век или лица, слезотечение, насморк и заложенность носа, кашель и затруднение дыхания», — отметила кандидат медицинских наук.

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Однако гораздо чаще люди сталкиваются не с аллергией, а с непереносимостью кофеина, побочными эффектами напитка или реакцией на добавки, которые могут сопровождаться тревожностью, дрожью в руках, головокружением, бессонницей, учащённым сердцебиением, повышением давления, тошнотой или дискомфортом в желудке.

Кроме того, кофе может усиливать симптомы заболеваний ЖКТ. Если после напитка появились выраженный отёк лица или горла, проблемы с дыханием, резкая слабость или потеря сознания, нужно немедленно вызвать скорую помощь, подчеркнула собеседница RT.

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Примечательно, что россияне не готовы отказаться от кофе даже при росте цен. К примеру, эспрессо и капучино давно переросли статус простого источника энергии, превратившись в элемент ежедневной культуры.

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Борис Эльфанд
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