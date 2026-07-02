Маркер современной жизни: Россияне не готовы отказаться от кофе даже при росте цен

Несмотря на подорожание продуктов и общие траты, граждане продолжают активно покупать кофе. Сеть специализированных заведений в стране уже разрослась до 20 тысяч точек. Гендиректор Ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия объяснил URA.ru, почему индустрия не теряет аудиторию.

По словам эксперта, эспрессо и капучино давно переросли статус простого источника энергии, превратившись в элемент ежедневной культуры. Чантурия пояснил, что напиток стал точным индикатором сегодняшних будней, и жители мегаполисов не мыслят без него своего расписания. Посетители скорее урежут другие статьи расходов, чем лишатся привычной чашки.

«Если и будут отказываться, то в самую последнюю очередь. Это самый демократичный маркер современного образа жизни», — подчеркнул глава объединения.

Рост цен всё же корректирует привычки аудитории. Некоторые ценители начали чаще варить бодрящий эликсир самостоятельно, используя бытовые кофемашины. Качество такой техники заметно выросло, что позволяет получать результат уровня профессиональных бариста прямо на кухне.

Из-за смены паттернов сильнее всего страдают точки формата coffee-to-go. Любители просто взять стаканчик с собой теперь предпочитают обходиться без лишних трат. При этом индустрия в целом сохраняет стабильность.

«Есть определённое смещение баланса в сторону потребления кофе, приготовленного дома самостоятельно. Поэтому общий объём потребления вроде как не падает», — уточнил собеседник.

Угрозы дефицита на полках магазинов тоже не наблюдается. Страна полностью зависит от иностранного сырья, однако логистические цепочки работают без сбоев. Главные партнёры — Бразилия и Вьетнам, обеспечивающие две трети всего ввоза. Рост мировых котировок никак не ограничил импорт.

«Поставки как осуществлялись, так и осуществляются. Более того, по итогам прошлого года мы завезли примерно на 15% больше кофейного сырья, чем годом ранее», — заключил гендиректор. Эмоциональная привязанность покупателей к утреннему ритуалу гарантирует отрасли уверенный рост.

А ранее Life.ru писал, что в офисных кофемашинах могут размножаться бактерии и плесень. По словам специалиста, особенно уязвимы блоки для приготовления капучино, где могут накапливаться остатки молока.