Офисный кофе может вызвать пневмонию и кишечные инфекции

Кофе из офисных кофейных аппаратов может быть опасен для здоровья. Об этом предупредила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с «Абзацем».

По словам эксперта, нарушение гигиены и несвоевременная очистка устройств создают благоприятную среду для размножения микробов и плесени. Влага и остатки кофейных масел в трубках и резервуарах становятся питательной базой для бактерий. Особенно уязвимы блоки для приготовления капучино, где могут накапливаться остатки молока.

Если оборудование долго не чистить, внутри формируются устойчивые биоплёнки — многослойные колонии из микроорганизмов и масел. Они плохо поддаются воздействию обычных моющих средств, превращая агрегат в постоянный источник инфекции. В тёплых влажных частях аппарата также активно размножаются дрожжи и плесневые грибы. Они способны вызывать аллергию и расстройства желудочно-кишечного тракта.

Среди конкретных угроз — кишечные инфекции. Эшерихия коли, сальмонелла и норовирус могут попасть в кружку и спровоцировать диарею, рвоту и боли в животе. Особую опасность представляет легионелла: эта бактерия передаётся через пар и аэрозоли, вызывая тяжёлую пневмонию, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

А ранее Life.ru сообщал, что зумеры всё чаще слышат от врачей диагноз — синдром раздражённого кишечника. Основная масса заболевших — офисные работники. Синдром развивается на фоне постоянного стресса, тревожности и депрессий, а усугубляют его литры кофе, переедание, сигареты и алкоголь.