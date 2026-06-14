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14 июня, 02:00

Проснулся и уже устал: Когда вместо кофе по утрам организму нужны врач и новый матрас

Врач объяснила, почему в разбитом состоянии по утрам виноват не только недосып

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Жалоба «проснулся и уже устал» — одна из самых распространённых на приёме у терапевта. Многие люди регулярно сталкиваются с чувством разбитости по утрам, несмотря на достаточную продолжительность сна. Врач-терапевт Алина Кухтина рассказала Life.ru, с чем это может быть связано и в каких случаях стоит обратиться к специалисту.

Обычно проблема связана с нарушением режима сна и отдыха, а также с дефицитными состояниями — например, нехваткой железа и витаминов, прежде всего витамина D. Иногда причиной может быть и обострение хронических заболеваний.

Алина Кухтина

Врач-терапевт

На качество сна также влияют повышенный уровень шума, эмоциональное перенапряжение в вечернее время и различные нарушения сна, которые мешают полноценному восстановлению организма.

Особое внимание врач обращает на апноэ — остановку дыхания во сне. Это состояние приводит к микропробуждениям, нарушению структуры сна и снижению уровня кислорода в крови. Нередко проблему замечает человек, который спит рядом и обращает внимание на перебои дыхания или громкий храп.

Какие симптомы должны насторожить

По словам Кухтиной, обратиться к терапевту стоит, если чувство разбитости сохраняется длительное время. Поводом для консультации также могут стать:

  • частые ночные пробуждения;
  • трудности с засыпанием;
  • выраженная дневная сонливость;
  • набор массы тела;
  • онемение конечностей;
  • ухудшение состояния волос и ногтей.
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Эти признаки могут указывать на нарушения сна или дефицитные состояния, требующие дополнительного обследования.

Как матрас влияет на качество сна

На глубину, непрерывность и восстановительные функции сна влияют и условия ночного отдыха. Поэтому важно правильно подобрать матрас с учётом индивидуальных особенностей человека. Эксперт по товарам для сна, категорийный менеджер по матрасам ORMATEK Олеся Солодкова, в свою очередь, объяснила, как на качество отдыха влияет правильно подобранное спальное место.

Задача матраса — поддерживать позвоночник в естественном положении и не создавать при этом точек избыточного давления. Жёсткость подбирается с учётом веса человека.

Олеся Солодкова

Категорийный менеджер по матрасам ORMATEK

Общие рекомендации выглядят так:

  • людям весом до 60 кг подойдут мягкие и средне-мягкие модели;
  • при весе от 60 до 90 кг оптимальной считается средняя жёсткость;
  • людям тяжелее 90 кг рекомендуются усиленные матрасы с повышенной плотностью пружинного блока и наполнителей.

При этом важна не только жёсткость, но и способность матраса поддерживать позвоночник в ровном положении без чрезмерного прогиба.

Возраст также имеет значение: детям обычно рекомендуют более жёсткие поверхности, а пожилым людям — мягкую и адаптивную поддержку, которая помогает снизить нагрузку на суставы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что более половины россиян регулярно устраивают себе «ленивые» выходные. Согласно опросу, 52% респондентов предпочитают время от времени проводить целый день дома, отдыхая в постели. Эксперты отмечают, что полноценный отдых действительно важен, однако постоянная усталость даже после сна может быть поводом для консультации со специалистом.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

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Ольга Годуненко
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