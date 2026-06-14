Проснулся и уже устал: Когда вместо кофе по утрам организму нужны врач и новый матрас

Жалоба «проснулся и уже устал» — одна из самых распространённых на приёме у терапевта. Многие люди регулярно сталкиваются с чувством разбитости по утрам, несмотря на достаточную продолжительность сна. Врач-терапевт Алина Кухтина рассказала Life.ru, с чем это может быть связано и в каких случаях стоит обратиться к специалисту.

Обычно проблема связана с нарушением режима сна и отдыха, а также с дефицитными состояниями — например, нехваткой железа и витаминов, прежде всего витамина D. Иногда причиной может быть и обострение хронических заболеваний. Алина Кухтина Врач-терапевт

На качество сна также влияют повышенный уровень шума, эмоциональное перенапряжение в вечернее время и различные нарушения сна, которые мешают полноценному восстановлению организма.

Особое внимание врач обращает на апноэ — остановку дыхания во сне. Это состояние приводит к микропробуждениям, нарушению структуры сна и снижению уровня кислорода в крови. Нередко проблему замечает человек, который спит рядом и обращает внимание на перебои дыхания или громкий храп.

Какие симптомы должны насторожить

По словам Кухтиной, обратиться к терапевту стоит, если чувство разбитости сохраняется длительное время. Поводом для консультации также могут стать:

частые ночные пробуждения;

трудности с засыпанием;

выраженная дневная сонливость;

набор массы тела;

онемение конечностей;

ухудшение состояния волос и ногтей.

Эти признаки могут указывать на нарушения сна или дефицитные состояния, требующие дополнительного обследования.

Как матрас влияет на качество сна

На глубину, непрерывность и восстановительные функции сна влияют и условия ночного отдыха. Поэтому важно правильно подобрать матрас с учётом индивидуальных особенностей человека. Эксперт по товарам для сна, категорийный менеджер по матрасам ORMATEK Олеся Солодкова, в свою очередь, объяснила, как на качество отдыха влияет правильно подобранное спальное место.

Задача матраса — поддерживать позвоночник в естественном положении и не создавать при этом точек избыточного давления. Жёсткость подбирается с учётом веса человека. Олеся Солодкова Категорийный менеджер по матрасам ORMATEK

Общие рекомендации выглядят так:

людям весом до 60 кг подойдут мягкие и средне-мягкие модели;

при весе от 60 до 90 кг оптимальной считается средняя жёсткость;

людям тяжелее 90 кг рекомендуются усиленные матрасы с повышенной плотностью пружинного блока и наполнителей.

При этом важна не только жёсткость, но и способность матраса поддерживать позвоночник в ровном положении без чрезмерного прогиба.

Возраст также имеет значение: детям обычно рекомендуют более жёсткие поверхности, а пожилым людям — мягкую и адаптивную поддержку, которая помогает снизить нагрузку на суставы.

Ранее Life.ru рассказывал, что более половины россиян регулярно устраивают себе «ленивые» выходные. Согласно опросу, 52% респондентов предпочитают время от времени проводить целый день дома, отдыхая в постели. Эксперты отмечают, что полноценный отдых действительно важен, однако постоянная усталость даже после сна может быть поводом для консультации со специалистом.