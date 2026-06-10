«Встал не с той ноги» не при чём: Семь привычек, которые крадут наше настроение с утра

Многие знакомы с ощущением, когда с самого утра всё идёт не так: раздражает любая мелочь, не успеваешь, опаздываешь и всё валится из рук. В народе говорят: «встал не с той ноги» или «день такой». Но у плохого начала дня есть вполне конкретные причины. Во время общения с Life.ru психолог Дарья Суханова перечислила привычки, которые незаметно портят нам настроение и отношения с окружающими.

1. Начинать свой день с телефоном в руке

Если сразу после пробуждения открыть мессенджеры, соцсети или новостные каналы, мозг, ещё не успев проснуться, получит шквал тревожной информации и чужих эмоций. В результате нервная система входит в состояние перегрузки буквально в первые минуты дня.

И вот вы уже «эмоционально заражены»: настроением других людей, тревожностью окружающих, выпали из собственной жизни, провалившись в чужую. Кажется: «Я совсем немного полистаю ленту, нужно же быть в курсе всего, что в мире происходит» — и вот уже незаметно пролетел час, в голове рой мыслей и непонятно откуда взявшаяся усталость. Дарья Суханова Психолог

2. Привычка отвечать сразу всем

Постоянная доступность часто воспринимается как вежливость и ответственность, но на деле бесконечные ответы на сообщения и звонки создают ощущение хаоса и внутренней раздробленности. Человек перестаёт принадлежать себе, его внимание постоянно захватывают другие, а мозгу требуется время на переключение между задачами. К вечеру это может вылиться в приступ паники, что упущено нечто важное, и в повышенную раздражительность.

3. Сравнение себя с другими

Социальные сети многократно усилили эту тенденцию: человек постоянно оценивает свою жизнь через чужую картинку. Кто-то успешнее, красивее, богаче, продуктивнее. Психика сравнивает не реальность с реальностью, а свою повседневность — с чужой витриной. Постепенно формируется ощущение «я недостаточно хорош», появляется желание подогнать себя под несуществующие стандарты. Низкая самооценка и подавленность укореняются в жизни, серьёзно снижая её качество.

4. Привычка жить в режиме спешки

Многие настолько привыкают торопиться, что начинают воспринимать спокойствие как нечто неправильное. Быстро есть, быстро говорить, быстро отвечать, быстро работать. Постоянная спешка повышает уровень внутреннего напряжения и тревоги. Организм живёт в режиме хронической мобилизации, что напрямую влияет на настроение, сон и концентрацию.

«Чтобы куда-то бежать, нужно напрячь мышцы, для этого поступает соотвествующий сигнал в мозг «нам что-то угрожает» — бежим, вырабатывается гормон стресса, отсюда мышечные зажимы, боль в плечах, пояснице и икроножных мышцах, головные боли, повышенное давление», — подчёркивает эксперт.

5. Негативный внутренний диалог

Фразы «я опять всё испортил», «я недостаточно стараюсь» или «со мной что-то не так» часто воспринимаются как обычные мысли. Однако мозг реагирует на них как на реальные угрозы. Со временем жёсткая самокритика становится фоном жизни, влияя не только на самооценку, но и на отношения с окружающими: тревожный человек чаще ожидает осуждения и хуже считывает поддержку.

6. Игнорирование усталости

Современная культура поощряет гиперпродуктивность, поэтому многие перестают замечать собственное состояние в гонке за успехом. Усталость игнорируется до тех пор, пока организм не начинает «кричать» через раздражительность, апатию, эмоциональные срывы или болезнь. Парадоксально, но короткий отдых часто делает человека эффективнее, чем попытка «дожать себя» и выжать максимум.

7. Постоянное потребление новостей

Мозг эволюционно устроен так, что сильнее реагирует на угрозы, потому что нужно быть готовым к борьбе, чтобы выжить. Поэтому плохие новости запоминаются лучше хороших и вызывают более мощный эмоциональный отклик.

Ранее Life.ru писал, что ранние проявления эмоционального выгорания позволяют вовремя заметить проблему и предотвратить переход состояния в хроническую форму, которая начинает влиять на здоровье, работу и личную жизнь. Первым тревожным сигналом считается постоянная усталость, которая не исчезает даже после отдыха. Подробнее — в материале Life.ru.