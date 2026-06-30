Россияне стали пить меньше чая, но полюбили матчу и пуэр

Розничные продажи чая в России заметно сократились за первые пять месяцев года. Падение затронуло все основные категории продукта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поставщика кассового оборудования и программного обеспечения «Эвотор».

Сильнее всего просел рассыпной чёрный чай — минус 15 процентов в годовом выражении. Зелёный чай потерял девять процентов, травяной — десять. При этом лучше других держится зелёный чай в пакетиках, чьи продажи сократились лишь на процент. Ценовой фактор здесь не главный: продукт подорожал всего на 0,2–1,7 процента.

В Ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что закупочные цены на чёрный чай и вовсе снизились на десять процентов благодаря укреплению рубля. Гендиректор компании «К-Гранд» Александр Борисов предположил, что падение интереса стало общемировой тенденцией. Удерживать продажи, по его мнению, удаётся только за счёт расширения ассортимента.

Эту версию подтверждает резкий рост спроса на альтернативные виды чая. Продажи матчи и пуэра подскочили на 57 процентов за год. При этом переход на кофе не фиксируется: его продажи, по данным «Чек Индекса», сократились на 13 процентов, хотя здесь мог сказаться опережающий инфляцию рост цен.

Ранее доцент Университета РОСБИОТЕХ объяснила Life.ru, почему нельзя смешивать чай одновременно с молоком и лимоном. Лимонная кислота заставляет молочный белок казеин сворачиваться, запуская ту же реакцию, что и при приготовлении творога. В итоге напиток превращается в неаппетитную жижу с хлопьями. Впрочем, для самых преданных любителей этой комбинации есть способ свести эффект химической реакции к минимальному.