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24 июня, 00:00

Взрыв в чашке: Биотехнолог объяснила, почему нельзя смешивать чай с молоком и лимоном

Биотехнолог Тарасова: Чай с молоком и лимоном превращается в творог

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Otvos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adam Otvos

Попытка облагородить чай одновременно молоком и лимоном оборачивается кулинарным провалом. Доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Вероника Тарасова в беседе с Life.ru жёстко раскритиковала популярное, но опасное сочетание ингредиентов. По её словам, в чашке мгновенно запускается необратимая химическая реакция, превращающая благородный напиток в неаппетитную жижу.

По сути, то, что вы сделали — это приготовили творог. Промышленное производство творога основано на том же самом принципе: в молоко добавляют кислоту или специальный фермент, чтобы заставить белок свернуться.

Вероника Тарасова

доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ

Механизм катастрофы прост и беспощаден. Главный «виновник» — молочный белок казеин. В свежем молоке он ведёт себя прилично: молекулы имеют электрический заряд, отталкиваются друг от друга и спокойно плавают в жидкости. Но когда в чашку попадает лимонный сок с его кислотами, среда резко меняется. Защитный заряд казеина гибнет, и белок начинает неконтролируемо слипаться в тяжёлые сгустки. Под силой тяжести эта белковая масса камнем падает на дно — именно её мы и видим в виде противных белых хлопьев.

Ситуацию усугубляет скорость. Чем горячее чай, тем быстрее молекулы носятся по кружке и тем стремительнее происходит коагуляция. Фактически, заливая кипятком смесь молока и цитруса, вы устраиваете белку кислотный шок на максимальной скорости. Если молоко к тому же было не первой свежести и уже начало потихоньку закисать, белок в нём схватится ещё охотнее, отметила эксперт.

В битве «вкус против химии» побеждает последняя. Тарасова подчёркивает: запрет на смешивание продиктован не прихотью гурманов, а фундаментальными законами денатурации белка. Наслаждаться этими добавками можно, но строго поодиночке.

Впрочем, для самых упрямых лазейка есть. Чтобы минимизировать риск получить «творожную» бурду, сначала смешайте чай с молоком и сахаром — сладкая среда немного стабилизирует белок. И только в самом конце, когда напиток чуть остынет, аккуратно и по каплям вводите лимонный сок. Но будьте готовы, что идеально гладкой текстуры всё равно не выйдет.

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Ранее Life.ru сообщал, что чай способен стать полезной альтернативой алкоголю для некоторых людей. Мастер чайных церемоний объяснил, что причина не в химическом составе, а в ритуальности процесса. Когда человек заваривает чай, использует красивую посуду и уделяет время самому процессу, это создаёт эмоциональное удовлетворение и помогает переключить внимание.

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Антон Голыбин
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