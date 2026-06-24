Взрыв в чашке: Биотехнолог объяснила, почему нельзя смешивать чай с молоком и лимоном

Попытка облагородить чай одновременно молоком и лимоном оборачивается кулинарным провалом. Доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Вероника Тарасова в беседе с Life.ru жёстко раскритиковала популярное, но опасное сочетание ингредиентов. По её словам, в чашке мгновенно запускается необратимая химическая реакция, превращающая благородный напиток в неаппетитную жижу.

По сути, то, что вы сделали — это приготовили творог. Промышленное производство творога основано на том же самом принципе: в молоко добавляют кислоту или специальный фермент, чтобы заставить белок свернуться. Вероника Тарасова доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ

Механизм катастрофы прост и беспощаден. Главный «виновник» — молочный белок казеин. В свежем молоке он ведёт себя прилично: молекулы имеют электрический заряд, отталкиваются друг от друга и спокойно плавают в жидкости. Но когда в чашку попадает лимонный сок с его кислотами, среда резко меняется. Защитный заряд казеина гибнет, и белок начинает неконтролируемо слипаться в тяжёлые сгустки. Под силой тяжести эта белковая масса камнем падает на дно — именно её мы и видим в виде противных белых хлопьев.

Ситуацию усугубляет скорость. Чем горячее чай, тем быстрее молекулы носятся по кружке и тем стремительнее происходит коагуляция. Фактически, заливая кипятком смесь молока и цитруса, вы устраиваете белку кислотный шок на максимальной скорости. Если молоко к тому же было не первой свежести и уже начало потихоньку закисать, белок в нём схватится ещё охотнее, отметила эксперт.

В битве «вкус против химии» побеждает последняя. Тарасова подчёркивает: запрет на смешивание продиктован не прихотью гурманов, а фундаментальными законами денатурации белка. Наслаждаться этими добавками можно, но строго поодиночке.

Впрочем, для самых упрямых лазейка есть. Чтобы минимизировать риск получить «творожную» бурду, сначала смешайте чай с молоком и сахаром — сладкая среда немного стабилизирует белок. И только в самом конце, когда напиток чуть остынет, аккуратно и по каплям вводите лимонный сок. Но будьте готовы, что идеально гладкой текстуры всё равно не выйдет.

Ранее Life.ru сообщал, что чай способен стать полезной альтернативой алкоголю для некоторых людей. Мастер чайных церемоний объяснил, что причина не в химическом составе, а в ритуальности процесса. Когда человек заваривает чай, использует красивую посуду и уделяет время самому процессу, это создаёт эмоциональное удовлетворение и помогает переключить внимание.