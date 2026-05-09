«Хроническое термическое повреждение»: Любимый напиток россиян оказался провокатором рака

В жару многие покупают бутилированный чай, считая его полезной альтернативой газировке, однако этот напиток содержит сахар, который сам по себе не является канцерогеном, но его регулярное избыточное потребление ведёт к ожирению, диабету второго типа и метаболическим нарушениям, которые уже повышают риск ряда онкологических заболеваний, предупредил врач-онколог Басир Бамматов. Кроме того, по его словам, напитки горячее 65 градусов провоцирует развитие рака пищевода.

«Причина — хроническое термическое повреждение слизистой. Однако речь идёт прежде всего о многолетней привычке регулярно пить обжигающе горячий чай», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Каркаде, жасмин и бергамот, по словам врача, не несут доказанной канцерогенности, на сегодня нет убедительных данных, что натуральные ароматизаторы или стандартные чайные добавки способны вызывать рак. Что касается микропластика из пакетиков и пирамидок, вопрос активно изучается: отдельные исследования действительно выявляли микрочастицы в напитках, однако пока нет доказательств, что они повышают риск онкологии у человека.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко назвал две привычки, которые наносят наибольший вред здоровью как отдельного человека, так и всего общества. По словам эксперта, речь идёт о курении – в том числе вейпов, и употреблении алкоголя.