Смертельно опасные: Геннадий Онищенко назвал две привычки, которые убивают больше всего россиян

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал две привычки, которые наносят наибольший вред здоровью как отдельного человека, так и всего общества. По словам эксперта, речь идёт о курении – в том числе вейпов, и употреблении алкоголя.

«Больше всего вредят и в индивидуальном, и в популяционном плане курение и алкоголь. Сейчас ещё добавились пресловутые вейпы», – заявил Онищенко РИА «Новости».

Академик подчеркнул, что от табачной и алкогольной зависимостей страдает большое число людей. При этом, по его мнению, проблема вейпов лишь усугубляет ситуацию, создавая иллюзию «безопасного» курения.

