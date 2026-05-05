Тотальный рак вместо вечной молодости: Врач объяснил, чем опасна «вакцина бессмертия»

Врач Котов предупредил о риске эпидемии рака при попытках остановить старение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Вместо вечной молодости человечество рискует получить эпидемию тотального рака и тяжёлые аутоиммунные сбои из-за вмешательства в ДНК. Об этом сообщил врач Семен Котов.

Термин «вакцина бессмертия» с медицинской точки зрения означает радикальную генную терапию, направленную на остановку клеточного старения. Скорее всего, речь идёт о манипуляциях с ферментом теломеразой или блокировке апоптоза — запрограммированной гибели клеток, пояснил эксперт в комментарии РИАМО.

Именно отказ клеток умирать является биологическим фундаментом онкологии. По словам Котова, в этом кроется колоссальный физиологический риск. На первых этапах препарат станет привилегией узкой элиты. В массы технология шагнёт лишь спустя десятилетия. Однако социальные последствия пугают не меньше медицинских.

«Нас ждёт жесточайшая биологическая стратификация, где статус будет измеряться продолжительностью жизни. Остановка естественной смены поколений, перенаселение и дефицит ресурсов спровоцируют глобальный кризис, к которому ни наша психика, ни инфраструктура совершенно не готовы», — объяснил Котов.

Москвичка попала под нож хирурга после «уколов золота» в погоне за молодостью

Ранее российские учёные заявили о планах создать первый в мире генотерапевтический препарат, нацеленный на подавление гена RAGE. Именно активация этого рецептора запускает механизмы старения клеток.

Юрий Лысенко
