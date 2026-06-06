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6 июня, 09:40

«Ближе к медитации»: Россиянам назвали чай, который расслабляет не хуже вина

Эксперт Михелев: Чай сорта шу-пуэр помогает расслабиться не хуже бокала вина

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Шу-пуэр, выдержанные тёмные улуны, красные китайские чаи и габа-чай чаще всего выбирают те, кто ищет расслабляющий эффект, рассказал мастер чайных церемоний Игорь Михелев. По его словам, зелёные чаи обычно дарят ощущение свежести и лёгкости, тогда как пуэры и красные сорта воспринимаются как более согревающие и расслабляющие.

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Чай действительно способен стать полезной альтернативой алкоголю для некоторых людей, но причина тут не в химическом составе, а в ритуальности процесса, подчеркнул эксперт в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

«Когда человек заваривает чай, использует красивую посуду, уделяет время самому процессу, это создает эмоциональное удовлетворение и помогает переключить внимание. Здесь механизм ближе к медитации, чем к употреблению алкоголя», — отметил специалист.

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Кстати, чай считается провокатором рака. В жару многие покупают бутилированный чай, который содержит сахар. Его регулярное избыточное потребление ведёт к ожирению, диабету второго типа и метаболическим нарушениям, которые уже повышают риск ряда онкологических заболеваний.

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Борис Эльфанд
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