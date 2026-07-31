Риск обезвоживания и нагрузка на организм: Почему мы сильнее потеем в жару после айс-кофе

Многие люди замечают усиленное потоотделение после чашки кофе в жаркую погоду. При этом температура напитка не имеет значения — главную роль играет кофеин. Об этом рассказала Life.ru врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина.

Это вещество стимулирует центральную нервную систему, учащает сердцебиение, усиливает кровообращение и немного повышает теплопродукцию организма. В ответ организм запускает естественный механизм охлаждения — усиливается потоотделение. Поэтому даже холодный айс-кофе способен вызвать такую же реакцию, как и горячий напиток.

Кофеин также влияет на гормональный фон. После чашки кофе повышается уровень адреналина. Этот гормон помогает организму мобилизоваться: ускоряет обмен веществ, повышает давление и частоту дыхания. В обычных условиях такой эффект воспринимается как прилив бодрости, однако в сильную жару он лишь увеличивает нагрузку на организм и может усилить ощущение перегрева. Дарья Хайкина Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» для детей

Важно учитывать и влияние кофе на водный баланс. Кофеин обладает умеренным мочегонным эффектом. Если в жару пить много кофе и при этом недостаточно обычной воды, организм быстрее теряет жидкость. Это повышает риск обезвоживания, которое проявляется слабостью, снижением работоспособности, головной болью и ухудшением общего самочувствия.

Летом стоит разумно ограничивать количество кофе. Врачи советуют не злоупотреблять напитком в самые жаркие часы дня. После каждой чашки желательно дополнительно выпивать стакан воды, чтобы компенсировать потерю жидкости. При этом кофе не должен заменять обычное питьё — для утоления жажды гораздо лучше подходят вода, несладкие морсы или охлаждённые травяные чаи.

Если после кофе в жаркую погоду появляются выраженная слабость, усиленная потливость или ощущение, что переносить высокую температуру стало тяжелее, это может быть естественной реакцией организма на дополнительную нагрузку. В такие дни лучше отдавать предпочтение достаточному питьевому режиму и прохладным напиткам без кофеина. Это поможет легче перенести жару и снизить риск обезвоживания.

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