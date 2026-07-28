Напиток не виноват: Россиянам назвали главную причину появления «кофейного живота»
Врач Русанцова: «Кофейный живот» — не диагноз, дело в стрессе и питании
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Сам по себе кофе не приводит к появлению жировых отложений на талии. За так называемым «кофейным животом» обычно стоят избыток калорий, стресс, недосып и малоподвижный образ жизни, рассказала «Газете.ru» гастроэнтеролог Наталья Русанцова.
Кофеин действительно ненадолго повышает уровень кортизола. У здорового человека показатель вскоре возвращается к норме, поэтому несколько чашек напитка обычно не запускают набор веса.
Риск возрастает, когда привычка сочетается с хроническим напряжением, нехваткой сна и нерегулярным питанием.
«Именно хронически высокий кортизол, а не сам кофеин, способствует накоплению висцерального жира», — подчеркнула врач.
Влияет и способ употребления. Кофе натощак иногда временно подавляет аппетит, после чего человек сильнее голодает и переедает. Ещё опаснее для фигуры латте, рафы, мокко и фраппе с сахаром, сливками, сиропами и карамелью: одна порция может содержать несколько сотен килокалорий, предупредила врач.
Для большинства здоровых взрослых безопасными считаются три-четыре чашки в сутки при отсутствии противопоказаний. Термин «кофейный живот» медицинским диагнозом не является, а искать причину увеличения талии следует во всём образе жизни, заключила она.
Ранее Life.ru рассказывал, что умеренное употребление кофе обычно не вредит сердцу. Оптимальной нормой считаются две–четыре чашки без сахара в день, а допустимым пределом для большинства взрослых — до пяти. Такая привычка может быть связана со снижением риска инсульта, аритмии и сердечной недостаточности.
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