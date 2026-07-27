Коварное удовольствие: Пять правил от диетолога, которые помогут не переесть за шведским столом

Шведский стол — одно из самых приятных, но одновременно самых коварных удовольствий во время отдыха. Большое разнообразие блюд нередко заставляет съесть больше, чем действительно необходимо. Как рассказала Life.ru врач-диетолог, эндокринолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева, избежать переедания помогут несколько простых правил.

Переедание может вызвать тяжесть в желудке, изжогу, тошноту и дискомфорт. Если это происходит регулярно, возрастает риск набора веса, нарушения обмена веществ и повышенной нагрузки на желудок, печень и поджелудочную железу.

Рекомендуется использовать «метод тарелки». Половину тарелки должны занимать овощи. Оставшуюся часть делят пополам между белковыми продуктами и сложными углеводами. Такой подход помогает контролировать размер порций. Человек быстрее чувствует насыщение. Оксана Михалева Врач-диетолог, эндокринолог «СМ-Клиника», к.м.н.

Если хочется попробовать как можно больше блюд, лучше брать их небольшими порциями. Это позволит познакомиться с разными вкусами, не перегружая пищеварительную систему.

Ещё одно важное правило — есть медленно. Чувство насыщения формируется примерно через 20 минут после начала приёма пищи, поэтому неторопливая еда помогает вовремя остановиться и съесть меньше.

Десерты лучше оставить на завершение трапезы. Простые углеводы дают лишь кратковременное чувство сытости и могут быстро вернуть аппетит, поэтому сначала стоит съесть основное блюдо.

Врач также советует прислушиваться к сигналам организма. Если вы почувствовали насыщение, лучше закончить приём пищи. Через некоторое время чувство сытости станет ещё более выраженным, а если продолжить есть, можно столкнуться с перенасыщением и ухудшением самочувствия.

Ранее Life.ru рассказывал, почему в первые дни отдыха не стоит сразу налегать на тяжёлую и непривычную пищу. По словам врачей, дорога и резкая смена климата становятся стрессом для организма, поэтому в начале путешествия лучше отдавать предпочтение лёгким блюдам, в том числе супам.