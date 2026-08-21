Утренняя «романтика» с подвохом: Врач рассказала, как кофе с сигаретой убивает здоровье

Утро многих людей начинается с кружки горячего кофе и сигареты. Этот тандем был романтизирован в кино и песнях и часто воспринимается как своеобразный ритуал, способ быстро проснуться, собраться с мыслями и войти в рабочий ритм. Однако кофе и сигарета — одно из самых неудачных сочетаний для начала дня, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или тревожными расстройствами, рассказала Life.ru невролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

Опасность связана с тем, что и кофеин, и никотин действуют как психостимуляторы и провоцируют спазм сосудов. В результате пульс учащается, и сердцу приходится работать в более напряжённом темпе. Когда человек получает только кофе или только никотин, организм уже должен компенсировать эту нагрузку. Но если оба фактора совпадают по времени, их воздействия на организм суммируются. Екатерина Демьяновская Невролог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»

Ситуацию усугубляет то, что утром организм и без того переживает период естественного подъёма давления. После сна работа вегетативной нервной системы перестраивается в сторону активации симпатического звена, активнее вырабатываются гормоны бодрствования, растёт уровень кортизола, сердце постепенно ускоряет работу, чтобы подготовить человека к дневной активности.

«Если в этот момент добавить сигарету и крепкий кофе, нагрузка на миокард возрастёт ещё сильнее. Угарный газ сигаретного дыма при этом способствует обеднению питания миокарда», — предупреждает эксперт.

Для молодых и внешне здоровых людей это может долго оставаться незаметным, но у курильщиков со стажем, у людей с гипертонией, атеросклерозом или нарушениями сердечного ритма такая привычка становится особенно рискованной. Она повышает вероятность сосудистого спазма с приступом стенокардии, аритмии и острых нарушений мозгового кровообращения и кровоснабжения сердечной мышцы.

Отдельная проблема связана с состоянием пищеварительной системы. Чаще всего люди тянутся к сигарете и кофе ещё до завтрака, когда желудок пуст. Никотин усиливает выработку желудочного сока, а кофеин дополнительно раздражает слизистую оболочку желудка. В итоге вместо мягкого старта работы в начале дня пищеварительный тракт получает стресс.

При регулярном повторении такой схемы возрастает риск изжоги, боли в верхней части живота, обострения гастрита и других хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Если у человека уже есть проблемы с желудком или желчным пузырём, подобный утренний ритуал нередко делает симптомы более заметными.

По словам специалиста, не стоит считать, что переход на электронные устройства решает проблему. Вред в данном случае связан напрямую с никотином, а не только с компонентами дыма обычной сигареты. Поэтому вейпы и другие устройства доставки никотина в кровь не превращают курение вместе с кофе в безопасную привычку. Более того, многие люди используют их чаще и незаметнее для себя, а значит получают избыточную нагрузку в виде нежелательных эффектов потребления никотина регулярно в течение всего дня.

Утром рекомендуется сначала выпить воды, спокойно позавтракать и только потом, через некоторое время, переходить к кофе. Рекомендуется не только не сочетать кофе с курением, но и отказаться от курения вообще. Переход к полезным утренним привычкам и отказ от зависимостей помогает снизить вероятность развития и обострения целого ряда заболеваний.

Ранее кардиолог Сергей Вечтомов рассказал Life.ru, что жара также заставляет сердце работать интенсивнее. Организм теряет воду, калий, магний и натрий, кровь становится более концентрированной, а сосуды расширяются. Давление может снизиться, поэтому сердце компенсирует это учащённым пульсом. Жара способна усилить проявления ишемической болезни сердца, гипертонии, гипотонии и сердечной недостаточности, а также впервые проявить скрытое заболевание.