Сердцу — 50, а мозгу — 40? ИИ выяснил, почему органы одного человека стареют по-разному

Разные органы одного человека могут стареть с неодинаковой скоростью, поэтому понятие единого «биологического возраста» организма может быть слишком упрощённым. Учёные с помощью искусственного интеллекта создали своеобразные часы старения для отдельных тканей, говорится в исследовании, опубликованном в Nature Medicine.

Исследователи проанализировали 25 712 микроскопических изображений 40 типов тканей, полученных от 983 человек. ИИ обучили распознавать морфологические признаки возраста отдельно для аорты, мозга, кожи, лёгких, мышц и других тканей.

Выяснилось, что у одного человека разные ткани могут демонстрировать совершенно разную картину старения. Например, один орган способен выглядеть относительно «молодым» для своего фактического возраста, тогда как другой — заметно опережать его.

Причём определяемый алгоритмом повышенный возраст тканей оказался связан с объективными признаками неблагополучия. Он коррелировал с более короткими теломерами, субклиническими повреждениями и наличием заболеваний. Учёные также показали принципиальную возможность выявлять часть таких возрастных отклонений органов без взятия образцов самих тканей — по молекулярным показателям крови.

Таким образом, привычный вопрос «сколько лет моему организму?» может быть поставлен не совсем корректно. Исследование показывает, что мозг, лёгкие, сосуды, кожа и другие ткани одного человека способны иметь собственные биологические «возрасты».

Ранее китайские учёные из Шэньчжэньского университета создали ИИ-модель, которая прогнозирует риск депрессии за четыре года на основе данных европейских клинических исследований. Участники 16, 19 и 23 лет проходили МРТ, анкетирование и сдавали кровь. В ходе одного из экспериментов добровольцам показывали изображения с разными выражениями лиц.