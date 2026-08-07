Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 00:30

ИИ спроектировал полные геномы вирусов, уничтожающих бактерии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Y&#x27;alax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Y'alax

Американские учёные впервые использовали искусственный интеллект для проектирования полных геномов жизнеспособных бактериофагов – вирусов, поражающих бактерии. Результаты эксперимента опубликованы в научном журнале Science.

Исследователи задействовали геномные языковые модели Evo 1 и Evo 2. Они должны были создать полноценные последовательности с реалистичным строением и способностью заражать определённого хозяина – кишечную палочку Escherichia coli C.

За основу специалисты взяли природный фаг ΦX174. Затем нейросети сгенерировали тысячи вариантов, из которых почти 300 химически синтезировали и проверили в лаборатории. Испытания показали, что 16 созданных образцов оказались жизнеспособными. При этом они заметно отличались от известных природных аналогов длиной генома, набором мутаций, генами и регуляторными участками.

Особенно важный результат учёные получили при проверке на бактериях. Смесь спроектированных ИИ фагов уничтожила штаммы кишечной палочки, которые были устойчивы к природному ΦX174.

Эксперимент показал, что геномные модели способны не просто копировать уже существующие организмы, а создавать новые работающие комбинации. В будущем такой подход может помочь в разработке средств против бактерий, которые перестали реагировать на привычные методы воздействия.

От нейросетей до собственных систем: Минпросвещения усилит обучение школьников работе с ИИ
От нейросетей до собственных систем: Минпросвещения усилит обучение школьников работе с ИИ

Ранее Life.ru писал, что российские власти решили отказаться от жёсткого регулирования большинства небольших нейросетей. Основные требования планируют распространить только на крупные фундаментальные модели с числом параметров свыше одного миллиарда. Новые правила должны начать действовать поэтапно с 1 марта 2027 года.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Искусственный интеллект
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar