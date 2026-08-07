ИИ спроектировал полные геномы вирусов, уничтожающих бактерии

Американские учёные впервые использовали искусственный интеллект для проектирования полных геномов жизнеспособных бактериофагов – вирусов, поражающих бактерии. Результаты эксперимента опубликованы в научном журнале Science.

Исследователи задействовали геномные языковые модели Evo 1 и Evo 2. Они должны были создать полноценные последовательности с реалистичным строением и способностью заражать определённого хозяина – кишечную палочку Escherichia coli C.

За основу специалисты взяли природный фаг ΦX174. Затем нейросети сгенерировали тысячи вариантов, из которых почти 300 химически синтезировали и проверили в лаборатории. Испытания показали, что 16 созданных образцов оказались жизнеспособными. При этом они заметно отличались от известных природных аналогов длиной генома, набором мутаций, генами и регуляторными участками.

Особенно важный результат учёные получили при проверке на бактериях. Смесь спроектированных ИИ фагов уничтожила штаммы кишечной палочки, которые были устойчивы к природному ΦX174.

Эксперимент показал, что геномные модели способны не просто копировать уже существующие организмы, а создавать новые работающие комбинации. В будущем такой подход может помочь в разработке средств против бактерий, которые перестали реагировать на привычные методы воздействия.

Ранее Life.ru писал, что российские власти решили отказаться от жёсткого регулирования большинства небольших нейросетей. Основные требования планируют распространить только на крупные фундаментальные модели с числом параметров свыше одного миллиарда. Новые правила должны начать действовать поэтапно с 1 марта 2027 года.