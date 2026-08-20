Сердце «скачет» под солнцем: Когда учащённый пульс на жаре требует обращения к врачу

Летняя жара может заставить сердце работать интенсивнее, а учащённый или нерегулярный пульс не всегда говорит о заболевании. Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов рассказал Life.ru, почему в жаркую погоду меняется сердцебиение и в каких случаях такой симптом нельзя списывать только на высокую температуру.

По словам специалиста, при высокой температуре организм активно теряет жидкость. Кровь становится более концентрированной, поэтому сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальное кровообращение.

Учащённый или нерегулярный пульс в жаркую погоду не всегда говорит о заболевании сердца. Иногда это естественная реакция организма на высокую температуру, однако в некоторых случаях подобный симптом способен сигнализировать о нарушениях работы сердечно-сосудистой системы. Сергей Вечтомов Врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника»

Врач также обратил внимание на потерю электролитов. Вместе с потом организм теряет калий, магний и натрий, которые необходимы для нормальной работы сердечной мышцы и проведения электрических импульсов. Особенно заметно это может быть у людей, которые сильно потеют и недостаточно восполняют потерю жидкости.

Кроме того, жара приводит к расширению кровеносных сосудов. Из-за этого артериальное давление может снижаться, а организм компенсаторно увеличивает частоту сердечных сокращений.

«При высокой температуре организм активно теряет жидкость. Кровь становится более концентрированной, поэтому сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы обеспечить нормальное кровообращение. В результате пульс может учащаться», — пояснил кардиолог.

При этом изменение пульса может быть связано не только с реакцией организма на жару, но и с нарушениями сердечного ритма. Среди них специалист назвал синусовую тахикардию, экстрасистолию, фибрилляцию предсердий и пароксизмальную тахикардию.

Если частота сердечных сокращений повышается незначительно и возвращается к привычным значениям после отдыха и охлаждения, это может быть обычной реакцией на перегрев. Однако выраженные перебои, ощущение хаотичного сердцебиения или внезапные приступы очень частого пульса требуют внимания. Например, при пароксизмальной тахикардии частота сердечных сокращений может достигать 140–220 ударов в минуту, а при фибрилляции предсердий ритм становится нерегулярным.

Жара также способна усиливать проявления уже существующих сердечно-сосудистых заболеваний. В их числе врач назвал ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию и гипотонию, а также сердечную недостаточность.

Особое внимание следует уделять выраженным или длительным симптомам. Не стоит ждать, что состояние нормализуется само, если пульс значительно выше или ниже привычного для человека, особенно если одновременно появляются боль или сдавление в груди с распространением в руку или челюсть, выраженная одышка, сильное головокружение или потеря сознания.

Медицинская помощь также необходима, если нарушение ритма сохраняется после того, как человек оказался в прохладном помещении и отдохнул в течение 20–30 минут.

Повторяющиеся эпизоды изменения сердцебиения требуют обследования, даже если они возникают только в определённых условиях. В зависимости от ситуации врач может назначить ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру и УЗИ сердца. В некоторых случаях дополнительно проверяют функцию щитовидной железы и содержание основных электролитов в крови.

По словам кардиолога, жара иногда становится фактором, который впервые проявляет ранее не диагностированное заболевание сердца. Поэтому регулярно повторяющиеся эпизоды учащённого или нерегулярного сердцебиения лучше не оставлять без внимания.

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