Смерть на картофельном поле: Эта поза при сборе урожая может довести россиян до инсульта

В августе многие россияне отправляются на дачи и огороды собирать картофель и другой урожай. Работа может занимать несколько часов подряд и сопровождаться постоянными наклонами. Врач-кардиолог КДЦ №4 Университетской больницы Первого МГМУ им. Сеченова Юлия Лысакова рассказала Life.ru, почему людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит соблюдать осторожность при такой нагрузке, и назвала семь правил безопасности.

Наш организм эволюционно приспособлен к вертикальному положению, и когда мы надолго опускаем голову, возникает резкий прилив крови к мозгу, создающий критическую нагрузку на сосудистые стенки, при этом затрудняется венозный отток, что ещё больше повышает внутричерепное давление, а вдобавок сдавливается диафрагма, уменьшается объём лёгких, и кровь хуже насыщается кислородом. Юлия Лысакова Врач-кардиолог, КДЦ №4 Университетской больницы (Первый МГМУ им. Сеченова)

При этом продолжительная физическая нагрузка, жара и обезвоживание способны стать дополнительной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. Поэтому работу на участке лучше организовать так, чтобы не проводить несколько часов подряд в одном положении.

Кардиолог назвала семь правил безопасности. Первое — использовать опору: по возможности работать сидя на невысокой скамейке или стульчике. Второе — облегчить труд с помощью инструментов с длинными ручками и более высоких грядок, чтобы меньше наклоняться. Третье — дробить нагрузку: работать по 30–40 минут с обязательными перерывами, менять положение тела и примерно каждый час переключаться на другой вид деятельности.

Четвёртое правило — не вставать резко после продолжительного наклона. Положение тела лучше менять постепенно, чтобы избежать головокружения и возможной потери равновесия.

Пятое — выбирать время для работы с учётом жары и индивидуального самочувствия. Врач советует по возможности избегать длительного пребывания под открытым солнцем в наиболее жаркие часы. Шестое — соблюдать питьевой режим и носить головной убор.

Седьмое — регулярно принимать назначенные врачом препараты и контролировать артериальное давление. Если давление значительно выше обычного или самочувствие ухудшилось, физическую нагрузку лучше отложить и проконсультироваться с врачом. Самостоятельно менять схему лечения при этом не следует.

Особое внимание стоит обращать на симптомы, которые могут свидетельствовать об инсульте. К ним относятся внезапная слабость или онемение лица, руки или ноги, особенно с одной стороны тела, нарушение речи, зрения, координации и равновесия, а также внезапная сильная головная боль без очевидной причины.

«Самый грозный признак — тяжесть или давящая боль в груди, сопровождающаяся одышкой, холодным липким потом или внезапно возникшим приступом аритмии, и в этот момент необходимо остановиться и вызвать скорую медицинскую помощь», — заключила Лысакова.

Ранее Life.ru писал, что всё чаще инсульты диагностируют у россиян младше 40 лет. Одним из факторов риска является сахарный диабет второго типа. Также вероятность инсульта повышается при артериальной гипертонии, нарушениях сердечного ритма, избыточном весе и других сердечно-сосудистых факторах риска.