«Не просто жара»: Какие заболевания может маскировать мокрая подушка по утрам

Регулярное пробуждение в холодном поту и мокрая постель без очевидных причин могут сигнализировать о проблемах со здоровьем. Врач-терапевт Иван Еременко пояснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что единичные случаи ночной потливости часто связаны с внешними факторами, но систематические эпизоды требуют медицинской оценки.

Специалист отметил, что организм может так реагировать на душную комнату, стресс, вечерние тренировки или приём некоторых лекарств. Однако если человек регулярно просыпается из-за обильного потоотделения даже при комфортной температуре, это становится поводом для обращения к врачу.

Ночная потливость может сопровождать инфекции, нарушения работы щитовидной железы, проблемы с обменом глюкозы, гормональные и неврологические расстройства. В отдельных случаях она встречается при туберкулёзе или заболеваниях крови, но сам по себе этот симптом не означает наличие серьёзной патологии.

Особенно насторожиться стоит при сочетании потливости с необъяснимой потерей веса, длительной температурой, сильной слабостью, увеличением лимфоузлов, продолжительным кашлем или одышкой. Такие комбинации симптомов требуют обязательного обследования.

При отсутствии явных внешних причин врач назначает базовые анализы: общий анализ крови, проверку воспаления, уровня глюкозы, функции печени, почек и щитовидной железы. При необходимости проводятся дополнительные исследования на инфекции и оценку органов грудной клетки. Самостоятельно отменять препараты нельзя — возможную связь с симптомами нужно обсуждать только со специалистом.

А ранее учёные нашли способ отключить потливость на генном уровне. В журнале Science Advances отмечается, что у некоторых людей причина гипергидроза (чрезмерной потливости без видимой причины) может скрываться в постоянно активированном нервном «термостате» — дисфункции симпатической нервной системы.