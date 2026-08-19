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19 августа, 01:40

Тянет на солёное в жару? Терапевт назвала способы утолить жажду без перебора с солью

Терапевт Чернышова посоветовала минеральную воду при тяге к солёному в жару

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana

В жару организм пытается сохранить стабильную температуру и активнее потеет. Вместе с жидкостью через кожу выводятся соли, прежде всего натрий. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Life.ru объяснила, почему в такую погоду может тянуть на солёное и чем восполнить потерю минералов.

Нехватка натрия требует восполнения, поэтому появление тяги к солёному говорит о том, что в организме возник дефицит соответствующих ионов. Тогда организм включает защитную реакцию, чтобы мы съели что-то солёное.

Надежда Чернышова

Врач-терапевт

Нехватка натрия требует восполнения, поэтому появление тяги к солёному говорит о том, что в организме возник дефицит соответствующих ионов. Тогда организм включает защитную реакцию, чтобы мы съели что-то солёное.
Нехватка натрия требует восполнения, поэтому появление тяги к солёному говорит о том, что в организме возник дефицит соответствующих ионов. Тогда организм включает защитную реакцию, чтобы мы съели что-то солёное.

При этом чрезмерно налегать на солёную пищу не стоит. Большое количество соли способно усиливать жажду и потоотделение, из-за чего может возникнуть замкнутый круг.

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При желании съесть что-нибудь солёное врач рекомендует слабосолёную минеральную воду. В рацион также можно добавить свежие помидоры или огурцы, слегка присолив их.

В жаркие дни Чернышова советует есть больше зелени. Вместе с натрием организм теряет и калий, который содержится в зелени, помидорах, огурцах и бананах. Такие продукты можно регулярно включать в рацион.

«Также можно съесть совсем небольшое количество рассольных сыров: они хорошо утоляют жажду и содержат правильные минералы и микроэлементы. Для утоления жажды в жару отлично подходят и такие напитки, как тан и айран, при этом желательно выбирать варианты с низкой жирностью», — заключила Чернышова.

Таким образом, при тяге к солёному в жару не обязательно налегать на солёные закуски. Умеренное количество соли в обычной еде можно сочетать с продуктами, содержащими калий, а для восполнения жидкости использовать подходящие напитки.

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Екатерина Хмелева
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