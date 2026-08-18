Устал, хотя ничего не делал: Психолог назвала скрытого похитителя сил

Человек может чувствовать сильную усталость даже после относительно спокойного дня, и причина не всегда заключается в физической или интеллектуальной нагрузке. Психолог Жанна Метель рассказала Life.ru, как постоянный поток уведомлений, сообщений и другой информации может перегружать внимание и мешать человеку полноценно отдыхать.

По словам специалиста, современный человек с самого утра оказывается внутри информационного потока: новости, рабочие чаты, сообщения от близких, банковские уведомления, социальные сети и рассылки требуют внимания. Каждое отдельное отвлечение может казаться незначительным, однако постоянное переключение между задачами способно становиться дополнительной нагрузкой.

Мы привыкли считать нагрузкой физическую усталость или сложные умственные задачи. Однако психика изматывается не только от сложности, но и от постоянного переключения внимания. Жанна Метель Психолог

Психолог обратила внимание на то, что особенно уязвимы люди, работающие удалённо или в режиме многозадачности. Границы между рабочим и личным временем у них могут стираться: даже вечером и в выходные человек продолжает проверять почту, листать ленты и отвечать на сообщения.

Одним из признаков информационной перегрузки специалист назвала невозможность долго удерживать внимание без смартфона. Человек начинает постоянно переключаться между задачами, ему становится сложнее сосредоточиться на чтении или просмотре фильма, а ожидание без телефона может вызывать раздражение или ощущение скуки.

«Рука автоматически тянется за телефоном, чтобы заполнить пустоту, потому что мы разучились просто быть — без стимулов, без потока данных, без внешнего подтверждения своей занятости», — рассказала эксперт.

По словам Метель, постоянное переключение внимания может сопровождаться ощущением внутреннего шума, раздражительностью и трудностями с концентрацией. Исследования также показывают, что уведомления способны кратковременно нарушать выполнение когнитивных задач, а частое использование электронных медиа связано с ухудшением качества сна.

«Постоянное присутствие в информационном поле не проходит бесследно. Мы перестали различать важное и второстепенное, потому что привыкли к бесконечному потоку, где всё кажется одинаково значимым», — добавила психолог.

Особенно важно контролировать использование смартфона перед сном. Систематические обзоры связывают использование цифровых устройств и социальных сетей с более поздним отходом ко сну, сокращением его продолжительности и ухудшением качества отдыха. При этом влияние зависит от характера использования, времени и других обстоятельств.

Чтобы снизить информационную нагрузку, эксперт советует отключать лишние уведомления в периоды работы и отдыха, использовать режим «Не беспокоить» и устраивать регулярные цифровые паузы.

Метель также рекомендует попробовать хотя бы один день в неделю проводить с минимальным использованием гаджетов. По её словам, полезной альтернативой могут стать прогулки на природе, отдых без доступа к интернету или простое времяпрепровождение без постоянного обращения к экрану.

Ранее Life.ru писал, что просмотр коротких роликов перед сном может мешать организму перейти в режим отдыха. Специалисты отмечали, что постоянная смена ярких видео поддерживает возбуждение нервной системы и мешает расслаблению. В результате страдает не только качество сна, но и общее эмоциональное состояние человека.